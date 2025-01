Prefeita de Aracaju, Emilia Corrêa, nomeia o novo diretor do Consórcio do Transporte Metropolitano

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, informou através de suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (31), que nomeou Hector Raul Medeiros na função de Diretor Executivo do Consórcio do Transporte Metropolitano.

A nomeação de Hector Medeiros Vilela Coronado foi publicado no Diário Oficial do município nesta quinta-feira (30).

Emilia explicou que o nome de Hector foi apresentado durante assembleia do Consórcio, onde também foi debatido o calendário anual de reuniões.

Em sua página no instagram, a prefeita disse que “após a vacância do cargo e diante da responsabilidade preconizada no estatuto, não tínhamos outra opção a não ser a nomeação. Porém, já agendamos a sabatina para garantir que o processo ocorra de forma transparente e com responsabilidade jurídica”, escreveu Emilia.