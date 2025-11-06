Prefeita de Itabi, Gabi de Lica, vice-prefeito e vereadores buscam novos recursos em Brasília

Em mais uma agenda de trabalho em defesa do povo itabiense, a prefeita de Itabi, Gabi, esteve em Brasília em busca de novos recursos e parcerias para fortalecer as ações do governo municipal e impulsionar os avanços que já estão transformando a cidade.

A chefe do Executivo esteve acompanhada do vice-prefeito Christiano e de uma comitiva de vereadores, demonstrando união, responsabilidade e alinhamento entre os poderes. A presença conjunta do Executivo e do Legislativo reforça o compromisso com uma gestão moderna, participativa e focada no bem-estar da população.

Durante a viagem, foram discutidos projetos e demandas que contemplam áreas estratégicas para o desenvolvimento do município, como infraestrutura, saúde, educação e programas sociais. O objetivo é garantir investimentos que proporcionem mais qualidade de vida para as famílias de Itabi.

“Estamos trabalhando incansavelmente para que Itabi continue avançando. A união de forças e o diálogo com Brasília são fundamentais para conseguirmos mais benefícios para nossa gente”, destacou a prefeita.

A missão reafirma o compromisso da gestão em construir uma Itabi cada vez mais forte, justa e próspera, colocando a cidade no caminho do crescimento e das grandes conquistas.

Texto e foto assessoria