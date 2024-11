Prefeita eleita Cleane de Everton conclui agenda produtiva em Brasília 

A prefeita eleita de São Miguel do Aleixo, Cleane de Everton, do partido União Brasil, encerrou nesta terça-feira, 19, sua primeira agenda oficial em Brasília desde que foi eleita. A viagem, descrita como um marco em sua trajetória política, foi dedicada a estabelecer parcerias estratégicas e buscar soluções para as demandas da população do município.

“Ir a Brasília pela primeira vez como prefeita eleita foi um marco muito significativo. Representar São Miguel do Aleixo na capital do nosso país reforça o compromisso que assumi com a nossa cidade. Essa viagem simboliza a abertura de um novo ciclo de trabalho, voltado para construir parcerias, captar recursos e buscar soluções para as demandas do nosso povo. É a oportunidade de mostrar que a nossa gestão está focada em resultados e na melhoria da qualidade de vida da nossa população”, declarou Cleane.

Durante sua passagem pela capital federal, Cleane reuniu-se com lideranças importantes, como os deputados Ícaro de Valmir, Yandra Moura, Thiago de Joaldo, a delegada Katarina, o deputado João Daniel e o senador Rogério Carvalho. Esses encontros reforçaram o diálogo em torno de projetos que visam impulsionar o desenvolvimento local e atender às necessidades prioritárias da cidade.

“O balanço da visita a Brasília é extremamente positivo. Conseguimos estabelecer contatos estratégicos, avançar em pautas importantes e alinhar projetos que beneficiarão diretamente São Miguel do Aleixo. Fomos muito bem recebidos, e sinto que essa viagem reforçou nossa determinação em lutar por tudo que o nosso município merece. Volto para casa com a certeza de que estamos no caminho certo e com expectativas concretas de que essa será uma gestão marcada pelo trabalho e pelas conquistas”, destacou a prefeita eleita.

A agenda produtiva reflete o compromisso da futura gestão de São Miguel do Aleixo em promover mudanças significativas e trabalhar incansavelmente pelo progresso da cidade.

Fonte e foto assessoria