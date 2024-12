A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), realizará uma coletiva de imprensa na próxima sexta-feira, 20 de dezembro, às 7h, no Espaço de Eventos Porto Farol, localizado no bairro Coroa do Meio.

Durante o encontro, Emília apresentará um balanço do processo de transição de governo, fará o tão aguardado anúncio do seu secretariado e detalhará as primeiras medidas que irão moldar os rumos de sua gestão à frente da capital sergipana.

Foto ascom