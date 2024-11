PREFEITA ELEITA EMÍLIA CORRÊA FORMALIZA EQUIPE DE TRANSIÇÃO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS EM ARACAJU

Nesta segunda-feira, 4 de novembro, a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), formalizou a criação da equipe de transição junto ao Tribunal de Contas de Sergipe e ao prefeito Edvaldo Nogueira, quando esteve reunida na tarde desta segunda-feira, 4, no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos.

Esse momento marca o início da preparação para a nova gestão municipal, que assume oficialmente em janeiro de 2025, com o compromisso de assegurar uma transição transparente e eficiente.

A comissão de transição foi indicada com base na Resolução 338/2020 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que orienta sobre a importância da transparência e continuidade fiscal entre gestões. Os membros nomeados atuarão na coleta e análise de dados administrativos, financeiros e operacionais, promovendo a troca de informações com a equipe atual para um planejamento adequado do próximo mandato.

“Esperamos contar com o apoio da equipe da atual gestão para iniciarmos nossos trabalhos com clareza e segurança, construindo uma administração transparente e preparada para atender as demandas da população desde o primeiro dia”, frisou Emília Corrêa.

Comissão de Transição:

A comissão é composta por 12 membros, sob a coordenação de José Hunaldo Santos da Mota. Os demais integrantes incluem Moacir Joaquim de Santana Júnior, Nadhialype Silva Ribeiro Bispo, Sidney Thiago dos Santos, Ana Rita Faro Almeida, Nelson Felipe da Silva Filho, Débora Cristina Fontes Leite, Fabio Rodrigues de Moura, Milena Silva Mendonça, André David Caldas Rosa Rodrigues, Antonio Sérgio Rosendo Guimarães e Rodrigo Thyago da Silva Santos.

O trabalho da comissão é fundamental para uma transição administrativa ordenada, oferecendo à gestão de Emília Corrêa uma visão completa dos projetos em andamento, recursos disponíveis e principais demandas públicas.

Os principais objetivos da equipe de transição incluem: Transparência e Continuidade; Planejamento e Priorização; Identificação de Desafios e Gestão de Recursos e Pessoas.

