EMÍLIA CORRÊA PROPÕE À ACESE QUE APRESENTE NOMES PARA A ZELADORIA DO CENTRO COMERCIAL DE ARACAJU

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), participou de um café da manhã nesta segunda-feira, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE). O encontro reuniu comerciantes do Centro da capital para discutir propostas e soluções para revitalizar a região.

Durante o evento, Emília reforçou sua disposição para trabalhar em parceria com o setor comercial.

“Mais uma vez vou ouvi-los e buscar, através do convite da ACESE, a contribuição de vocês. Precisamos estar juntos para atender às demandas do Centro. Ele é o nosso coração comercial e não podemos deixá-lo de lado. Queremos modernizá-lo e, com a ajuda de todos, isso será possível”, declarou.

Uma das principais propostas apresentadas foi a criação de uma zeladoria exclusiva para o Centro de Aracaju. Emília destacou que a ideia é facilitar a execução de ações práticas e necessárias para a organização e manutenção da região. Para garantir que a gestão atenda às demandas reais, ela propôs que a ACESE apresente nomes para compor a equipe de zeladoria.

“Precisamos da colaboração de vocês nesse desafio de reviver o Centro, até para reduzirmos as chances de erro. Por isso, deixo como proposta que a ACESE indique nomes para ocupar a função de zelador da região central, que consta no nosso plano de soluções. Dessa forma, acreditamos que teremos uma gestão mais eficiente e alinhada à realidade da nossa cidade”, explicou Emília.

Revitalização do Centro:

Além da zeladoria, Emília enfatizou a importância de repovoar o Centro, transformando-o em um espaço atrativo e multifuncional. “Queremos um Centro moderno, vivo e dinâmico. Um lugar que seja ponto de encontro para moradores e turistas, com opções de lazer, cultura e serviços. A organização e a revitalização dessa área são fundamentais para a economia e a qualidade de vida em nossa cidade”, concluiu Emília.

Por Ascom/ Emília Corrêa