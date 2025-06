Prefeita em exercício Suely Menezes participa início das operações do gás em Lagarto

Ação do Governo do Estado fortalece o desenvolvimento econômico e a geração de oportunidades no município

Nesta quarta-feira, 4, a prefeita em exercício Suely Menezes esteve à frente de um dos momentos mais importantes para o desenvolvimento de Lagarto: o início oficial das operações do gás natural no município. A solenidade, que reuniu autoridades, empresários e a comunidade local, contou também com a presença do governador do Estado, Fábio Mitidieri, e do deputado federal Fábio Reis.

Com protagonismo e emoção, Suely representou o município durante o evento e reforçou o compromisso da gestão com o progresso econômico e social de Lagarto. “É uma alegria imensa vivenciar esse momento histórico ao lado do nosso povo. A chegada do gás natural representa mais do que uma obra, é uma oportunidade concreta de transformação. Significa empregos, incentivo à indústria, ao comércio, mais desenvolvimento e mais dignidade para os lagartenses. É uma honra, como filha desta terra, participar de um passo tão importante para o nosso futuro,” declarou.

Durante a solenidade, o governador Fábio Mitidieri destacou a relevância do investimento e parabenizou Suely pela atuação firme à frente do município. “Lagarto é a maior cidade do Centro-Sul, com cem mil habitantes, e esse investimento abre uma nova perspectiva de desenvolvimento para a região. Suely, parabéns pela gestão na Assistência e por conduzir a prefeitura na licença de Sérgio. Tenho certeza que fará um grande trabalho, ladeada pela equipe que vocês têm. É muito importante que mulheres ocupem espaços de liderança”, afirmou.

A ativação do gasoduto consolida Lagarto como um importante polo no cenário energético de Sergipe, abrindo caminhos para novos investimentos, geração de empregos e ampliação da infraestrutura local. A primeira fase do fornecimento já atende às indústrias do Grupo Maratá, e a próxima etapa irá beneficiar o comércio local, incluindo o Hospital de Amor, padarias, postos de combustíveis e demais segmentos.

O deputado federal Fábio Reis também destacou a relevância da conquista e a parceria com a gestão municipal. “Hoje é dia de muita alegria pra gente receber mais uma vez o nosso governador trazendo mais investimentos, e agora um grande megainvestimento que é o gasoduto. Depois de décadas esperando, agora é uma realidade. Já está em funcionamento hoje pras indústrias Maratá e, na segunda etapa, vai atender o comércio local, Hospital do Amor, shopping, padaria, posto de combustíveis. A gente só tem que agradecer ao nosso governador, ao nosso prefeito Sérgio Reis e à nossa vice Suely, que têm feito uma excelente parceria de grandes resultados pra nossa gente,” afirmou.

