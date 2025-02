Prefeita Emilia informa que a tarifa do transporte público da Grande Aracaju é congelada para 2025

A prefeitura municipal de Aracaju divulgou nesta sexta-feira (14), a informação de que a tarifa do transporte público da Região Metropolitana de Aracaju será congelada no valor de R$ 4,50 para todo o ano de 2025. O congelamento foi publicado no Diário Oficial do município.

O subsídio tarifário, concedido pelo poder público para as empresas que prestam o serviço, deverá ser utilizado preferencialmente para o pagamento da folha salarial, conforme resolução publicada no Diário Oficial do município.

Em sua página no instagram, a prefeita Emilia Corrêa comemorou e disse que é uma “sexta-feira com mais uma excelente notícia para os aracajuanos: tarifa do transporte público congelada! É mais um compromisso da nossa gestão. Já pode compartilhar a notícia!”, escreveu a prefeita.