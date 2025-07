Prefeita Emília anuncia aprovação do projeto de Previdência pelos sindicatos

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, concedeu uma entrevista ao vivo ao Jornal do Estado, da TV Atalaia, nesta quarta-feira (09), e fez um balanço dos primeiros seis meses da gestão, com destaque para o diálogo com os sindicatos, os desafios enfrentados nos setores de limpeza urbana e transporte público, e as medidas adotadas para garantir mais transparência e responsabilidade administrativa.

Durante a entrevista, a prefeita Emília Corrêa anunciou que um substitutivo ao projeto de reforma previdenciária dos servidores foi encaminhado à Câmara Municipal. A gestora informou que a proposta foi construída com participação direta dos sindicatos. “A gente ouviu os sindicatos. A mesa de negociação foi restabelecida e funcionou. Ouvimos as principais queixas e preocupações, especialmente de profissionais da saúde quanto à insalubridade e aposentadoria especial, e garantimos que nenhum direito será retirado”, afirmou a prefeita, que também é servidora pública de carreira.

A decisão de apresentar um substitutivo, segundo Emília, tem como objetivo evitar uma enxurrada de emendas e garantir que o texto final contemple os servidores, preservando também o equilíbrio da gestão pública.

Avanços na limpeza e no transporte público

A prefeita também detalhou os obstáculos enfrentados logo no início da gestão, especialmente nas áreas de coleta de lixo e transporte público. Segundo ela, antes mesmo da posse, a cidade já estava à beira de uma crise na limpeza urbana, devido à suspensão de pagamentos à empresa responsável, ainda na gestão anterior. A prefeita explicou que foi necessária a adoção de medidas emergenciais para evitar o colapso e que a licitação definitiva para o serviço já está em avaliação no Tribunal de Contas.

No transporte público, Emília Corrêa destacou a renovação da frota com 68 ônibus climatizados, além da introdução dos primeiros veículos 100% elétricos. A prefeita ressaltou que, caso a licitação anterior tivesse sido mantida, os usuários só teriam acesso a esse tipo de melhoria daqui a 11 anos. “Em seis meses já temos uma frota nova circulando e muito mais digna para a população”, afirmou.

Compromisso com a transparência e responsabilidade com contratos anteriores

Em relação aos contratos milionários firmados pela antiga gestão durante o período eleitoral, Emília informou que uma auditoria independente foi contratada para revisar cerca de 180 contratos. “Já revelamos parte da ‘caixa-preta’ da gestão anterior e, conforme forem confirmadas irregularidades, os relatórios serão encaminhados aos órgãos de controle”, disse.

Questionada sobre as CPIs do Natal Iluminado e da SMTT, a prefeita afirmou não se sentir ameaçada. “CPI é um instrumento legítimo do Legislativo. Fui vereadora por oito anos, sempre defendi a fiscalização. Transparência nunca foi problema para mim. Quem nomeia, também pode exonerar, se houver qualquer desvio.”

A marca da gestão: coragem e escuta

Ao longo da entrevista, Emília reforçou o compromisso da gestão com a escuta ativa da população, das comunidades, dos servidores e dos sindicatos. Ela também afirmou que sua gestão tem enfrentado uma oposição mais “raivosa e desrespeitosa” por ser mulher, mas garantiu que seguirá firme. “A nossa marca é coragem, diálogo e trabalho. Estamos entregando resultados em todas as áreas, com responsabilidade e respeito às pessoas.”

Entre os avanços destacados, estão também melhorias no Hospital Nestor Piva e no Hospital Fernando Franco, a aplicação de reajustes acima da inflação para os servidores, a retomada da mesa de negociação e uma postura firme na revisão de contratos herdados.

“Estamos apenas começando. Em seis meses, já mostramos que é possível fazer diferente. E vamos seguir trabalhando por uma Aracaju mais justa, transparente e humana”, concluiu.

Foto: Felipe Bass