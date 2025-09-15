Prefeita Emília anuncia avanços no transporte coletivo entre Aracaju e Barra

A integração entre Aracaju e Barra dos Coqueiros vai ganhar reforço a partir da próxima semana com a criação e ampliação de linhas do transporte metropolitano. Nesta segunda-feira, 15, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa anunciou melhorias e ampliação para o transporte metropolitano, em solenidade realizada na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com a presença do prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins, do diretor-executivo do Consórcio do Transporte Metropolitano, Hector Coronado e do superintendente da SMTT, Nelson Felipe.

As medidas acompanham o crescimento acelerado da Barra, que registrou, segundo o Censo 2022 do IBGE, a maior taxa populacional de Sergipe: 66,2%. Entre as novidades está a criação da linha 022 – Barra/DIA, que pela primeira vez garante acesso direto ao Terminal DIA, conectando moradores a pontos estratégicos da capital, como hospitais, clínicas e os shoppings Jardins e Riomar. Outra novidade é a linha 616 – Jatobá/Mercado, que passa a operar com tarifa reduzida de R$ 4,50, integrando-se ao sistema metropolitano. Já a linha 610 – Litoral/Mercado terá seu percurso ampliado até os condomínios Maikay e Thai Residence, beneficiando mais comunidades. Todos os veículos das novas linhas serão climatizados.

A prefeita Emília Corrêa ressaltou que o momento simboliza a responsabilidade de governar para toda a população.“Questões administrativas e de gestão exigem responsabilidade e empatia. A população não pode ser vista de forma seletiva; seja de onde for, é população e merece de nós um olhar atencioso. Hoje, vinte anos após a construção da Ponte Construtor João Alves, estamos dando um novo passo na mobilidade entre Aracaju e Barra dos Coqueiros, criando e ampliando linhas que vão garantir conforto, tarifa justa e acesso a pontos estratégicos da capital. Esse é o nosso papel como gestores, facilitar a vida das pessoas com ações concretas e que façam diferença no dia a dia.”

“Até 2006, a ligação entre Aracaju e Barra era feita de balsa e tototó. Com a visão do ex-governador João Alves, a ponte mudou a história da região, trazendo crescimento e qualidade de vida. Mas nesses 20 anos, o transporte coletivo não acompanhou esse avanço. Hoje estamos aqui para corrigir isso, anunciando novidades aguardadas; a linha 022 Barra/DIA, que liga diretamente ao Terminal DIA e dá acesso a clínicas e shoppings; a linha 616 Jatobá/Mercado, que reduz a tarifa de R$ 6,35 para R$ 4,50; e a ampliação da 610 Litoral/Mercado, que agora chega aos condomínios Maikay e Thai Residence. Todas climatizadas, garantindo mais conforto e dignidade ao usuário”, pontuou a prefeita Emília Corrêa.

O superintendente da SMTT de Aracaju, Nelson Felipe, destacou o caráter histórico da iniciativa:. “Hoje é um dia marcante para a mobilidade entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. Vinte anos após a construção da Ponte Construtor João Alves, conseguimos avançar com a criação de novas linhas e a ampliação de outra, garantindo mais acesso, conforto e tarifas justas para a população. Essa é uma resposta a uma demanda antiga, inclusive já discutida pelo Ministério Público, e que agora passa a ser atendida de forma efetiva. Com essas mudanças, damos um passo importante para melhorar o deslocamento dos trabalhadores e moradores da região, fortalecendo a integração metropolitana e o papel do transporte público como serviço essencial.”

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins, agradeceu a prefeita Emília Corrêa por atender as reivindicações de melhorias nas linhas que trafegam pela Barra dos Coqueiros e lembrou que a conquista atende a uma luta antiga da população. “Essa conquista representa a realização de um sonho antigo da população da Barra. Nossa cidade tem crescido mais de 66% nos últimos anos, com novos condomínios e comunidades em expansão. O transporte coletivo precisava acompanhar esse desenvolvimento, e hoje estamos vendo isso acontecer. Essas novas linhas trazem economia para os usuários, viabilidade para as empresas e qualidade para o dia a dia da população. A política pode nos colocar em lados diferentes, mas quando se trata do bem da população, estamos unidos pelo mesmo propósito: melhorar a vida das pessoas. Eu só tenho a agradecer a prefeita Emília Corrêa por atender esse pedido. Parabéns prefeita Emília por pensar sempre na população antes de qualquer outra questão.”

