PREFEITA EMÍLIA CORRÊA CELEBRA DIA DO SERVIDOR E REFORÇA COMPROMISSO COM AVANÇOS E CONQUISTAS DAS CATEGORIAS

Nesta terça-feira (28), a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou de uma manhã especial em homenagem ao Dia do Servidor Público, realizada na sede da Prefeitura.

O encontro reuniu servidores de diversas secretarias em um momento de integração e reconhecimento, com música, atividades laborais, coffee break e sorteio de brindes.

Durante o evento, Emília destacou a importância dos servidores para o funcionamento da administração pública e o desenvolvimento da cidade. “Sem vocês não há gestão, não há conquistas. Sozinha, ninguém chega a lugar algum. Mas quando existe uma equipe comprometida com o mesmo propósito de servir à população, tudo avança. Valorização não se faz apenas com palavras, mas com ações concretas. Desde que chegamos, temos mostrado isso na prática”, afirmou a prefeita.

Desde o início da atual gestão, a prefeita tem adotado medidas voltadas à valorização e ao diálogo com o funcionalismo público. Entre os avanços destacados estão o reajuste linear de 6,26% e a criação da Mesa Permanente de Negociação, que tem garantido mais escuta e participação das categorias nas decisões.

A prefeita também ressaltou o estabelecimento de data fixa de pagamento, definida pelos próprios servidores, e destacou outras iniciativas importantes, como a Reforma da Previdência, construída em diálogo com os sindicatos e aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Outro avanço foi a publicação do Decreto nº 8.320, que institui a Comissão de Trabalho responsável pelo acompanhamento, organização e fiscalização do Concurso Municipal Unificado (CMU), reforçando o compromisso da gestão com a transparência e a valorização do serviço público.

Durante a celebração, Emília reafirmou seu compromisso com os servidores e destacou que cada conquista representa um passo na construção de uma gestão mais justa e humana.

“Tudo o que estamos fazendo é com o objetivo de cuidar das pessoas e fortalecer o serviço público. Os servidores são o coração da Prefeitura, e é por meio do trabalho deles que Aracaju continua avançando”, reforçou a prefeita.

Para o servidor Kahlil Augusto, da Secretaria Municipal da Assistência Social (Semfas), o momento foi de reconhecimento e motivação. “Hoje é um dia de celebrar o servidor público. Cada um aqui tem um papel essencial para o funcionamento da cidade. Trabalhar em uma gestão que valoriza e mantém o salário em dia nos incentiva a seguir fazendo a diferença”, afirmou.

