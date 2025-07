PREFEITA EMÍLIA CORRÊA ANUNCIA PEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO PARA ISENÇÃO DE ICMS EM ÔNIBUS ELÉTRICOS

Durante entrevista à Rio FM, nesta terça-feira (15), a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, anunciou o envio de um ofício ao Governo do Estado solicitando a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a aquisição de ônibus elétricos zero quilômetro, destinados ao sistema metropolitano de transporte coletivo. No Jornal da Rio 2ª Edição, conduzido pelo jornalista Jailton Santana, a gestora também fez um balanço dos primeiros seis meses de gestão.

“Nós protocolamos um ofício ao governador para que ele analise a possibilidade de isenção do ICMS na compra de ônibus elétricos. Tenho certeza de que ele vai avaliar com atenção, porque essa é uma pauta que impacta diretamente no custo final dos veículos. Essa medida já foi adotada em outras capitais e estados, como São Paulo e Pará (Belém), onde o ICMS para ônibus elétricos é zerado. É uma iniciativa que trará grandes benefícios para Aracaju e para todo o estado”, destacou Emília Corrêa.

A prefeita ressaltou que, em apenas seis meses, o transporte coletivo da capital já avançou consideravelmente e que a isenção será fundamental para manter esse ritmo de melhorias. “Hoje já contamos com 68 ônibus com ar-condicionado, incluindo os elétricos. O ônibus elétrico não representa apenas inovação e tecnologia, mas também cuidado com o meio ambiente, algo que está no nosso plano de governo”, frisou. Ela também lembrou que Aracaju é pioneira no Nordeste ao adotar a eletromobilidade, sendo a primeira cidade da região a ter uma frota própria de ônibus elétricos, composta por 15 veículos adquiridos diretamente pela Prefeitura.

Entre os demais destaques, Emília mencionou o cuidado com a zona de expansão da cidade, com foco em infraestrutura e mobilidade urbana, incluindo a ampliação de linhas do transporte público. A prefeita também falou sobre a assinatura da ordem de serviço para a construção da Unidade de Saúde da Família João Bezerra, no bairro Areia Branca, e sobre a definição de espaços para a implantação de novas unidades de saúde, escolas e academias ao ar livre. “Vamos atuar fortemente nessa área, garantindo mais qualidade de vida para a população”, ressaltou.

Emília informou que sua gestão já iniciou os trabalhos para revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. “Não havia como aproveitar o plano anterior, que estava desatualizado há 25 anos e foi descumprido pela gestão passada, desrespeitando a população. Estamos cuidando disso de forma séria”, afirmou.

A reforma da previdência municipal também foi tema central na entrevista. Emília relembrou a construção participativa da lei, considerada pelas próprias categorias como a melhor do Brasil. “Desde que protocolei o projeto, dialogamos com sindicalistas e vereadores. Foi uma reforma construída a muitas mãos, aprovada por unanimidade, e que respeitou os servidores. A gente tem que cuidar de quem cuida”, reforçou.

A prefeita abordou ainda as ações em andamento para a requalificação do Centro, destacando a parceria com o Governo do Estado, essencial para acelerar o processo. “Queremos transformar o Centro em um espaço gastronômico, cultural e comercial, incentivando a regularização do IPTU e resolvendo a situação dos imóveis abandonados”, disse.

Na área da habitação, ela lembrou a entrega de 244 casas no Residencial Irmã Dulce dos Pobres, com infraestrutura completa, incluindo parque infantil, acessibilidade e arborização. Também reafirmou o compromisso com a fiscalização de ocupações irregulares, melhorias nos hospitais, reforma de praças, pavimentação de ruas e ampliação dos serviços no conjunto Augusto Franco. “Já avançamos nos hospitais, agora estamos trabalhando para melhorar os postos de saúde. Esse é um grande desafio”, pontuou.

Por fim, Emília destacou o diálogo permanente com a população e com categorias profissionais, como taxistas e transportadores escolares, além dos investimentos em inovação e tecnologia. Ela mencionou a realização de concursos públicos, a implantação de um centro de monitoramento com mais de 200 câmeras, o uso de aplicativos para fiscalizar a coleta de lixo e as parcerias público-privadas para projetos como o hospital veterinário. “Essa é uma gestão de trabalho, inovação e tecnologia, sempre focada em melhorar a vida do povo de Aracaju”, concluiu.

Foto: Secom PMA