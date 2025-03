Prefeita Emília Corrêa apresenta as melhorias no Hospital Nestor Piva

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, apresentou nesta sexta-feira (14), o balanço das melhorias realizadas no Hospital Nestor Piva, em coletiva de imprensa que contou com a participação da secretária municipal de Saúde, Débora Leite, e do presidente do Instituto Gestão e Cidadania (IGC), Hebert Lobo.

O IGC assumiu a gestão do hospital há pouco mais de um mês, proporcionando uma economia anual de R$ 5,48 milhões aos cofres do município. Entre os avanços conquistados nesse período, a prefeita destacou o pagamento do piso nacional dos profissionais de enfermagem, a implementação de processos que aprimoraram o fluxo de atendimento a pacientes críticos e a reorganização dos espaços de acolhimento ao público.

Além disso, foram restauradas as calçadas e adquiridos novos painéis de chamada, centrais de climatização, mobiliário, entre outros recursos que garantem mais conforto ao público e mais agilidade no trabalho dos profissionais. “Essa é uma vitória conquistada em tão pouco tempo. Vamos avançar ainda mais para proporcionar ao aracajuano um atendimento humanizado, com qualidade e em um ambiente acolhedor. Se dependesse de mim, as melhorias na saúde aconteceriam em um ‘estalar de dedos’, mas seguiremos no passo que é possível”, declarou Emília.

CARRETA DE ATENDIMENTO À MULHER

Durante a coletiva, o presidente do IGC, Hebert Lobo, enalteceu o empenho das equipes de trabalho, sobretudo da secretária Débora Leite, e anunciou uma novidade: “O IGC está comprometido com a transformação que a saúde de Aracaju está vivendo. Por isso, ainda neste primeiro semestre, traremos para o município a Carreta do IGC, que disponibiliza três consultórios especializados em atendimento à mulher, sem nenhum custo para o município”.

A notícia foi recebida com entusiasmo pela prefeita e pela secretária de Saúde. “A presença dessa unidade móvel será bastante útil e importante para nós. Precisamos de empresas com a expertise do IGC para avançarmos no nosso objetivo, que já está em planejamento, de zerar as filas para exames e cirurgias. Agradeço ao IGC por esse grande apoio”, destacou Débora.

Após o anúncio, os gestores realizaram uma visita às dependências do hospital, onde as mudanças já são percebidas pelos usuários. A dona de casa Maria de Lourdes, 53 anos, aprovou as melhorias. “O ambiente é outro, está mais bonito”, comentou.

Para Jéssica Maria, 23 anos, que procurou atendimento devido a dores na coluna, também notou a diferença. “Já vim várias vezes ao Nestor Piva, mas esta foi a primeira vez que o atendimento foi rápido. Também percebi que o hospital está muito mais organizado”, afirmou.

Para a enfermeira Paloma Melo, as mudanças beneficiaram tanto a população quanto os profissionais de saúde. “Essa constatação não é só minha, os índices comprovam isso diariamente. A população está satisfeita com a mudança, e nós também, porque passamos a receber o piso nacional da categoria. Profissional bem remunerado é profissional motivado ao trabalho”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida