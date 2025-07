PREFEITA EMÍLIA CORRÊA ARTICULA AÇÕES PARA A PRESERVAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO TRAMANDAÍ, EM ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, reuniu-se nesta quinta-feira, 31, com a Iguá Sergipe, empresa de saneamento responsável pela distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto na capital e mais 73 municípios do estado. O encontro foi realizado na sala de reuniões da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT), e contou com a participação do diretor institucional da Iguá Sergipe, João Roberto Moraes; da secretária municipal de Meio Ambiente, Emília Golzio; do Diretor-Presidente da Emurb, Sérgio Guimarães, e do assessor técnico Lauro Maia, que representou o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

A reunião teve como objetivo tratar sobre o Parque Ecológico Tramandaí, localizado no bairro Jardins, zona sul da capital. “Desde o início da nossa gestão, temos buscado soluções efetivas para a revitalização do Tramandaí, uma área de mangue que vem sendo comprometida pelo despejo irregular de esgoto e o descarte inadequado de resíduos. Essa é uma pauta prioritária para nós, porque envolve não apenas o meio ambiente, mas a qualidade de vida da população. E esse encontro com a Iguá Sergipe representa passo importante na construção de medidas conjuntas que contribuam para a recuperação desse ecossistema essencial para Aracaju”, afirmou a prefeita.

O diretor institucional da Iguá Sergipe, João Roberto Moraes, destacou que a Iguá está aberta ao diálogo permanente com a gestão municipal e disposta a contribuir ativamente nas soluções propostas. “É importante sempre que a Prefeitura e a Iguá caminhem juntas para poder dar respostas à população de Aracaju. Não existe um sucesso da empresa de saneamento se ela não caminhar junto com o poder público. Às vezes as reuniões vão ser um pouco mais complexas, mas o objetivo em comum é sempre atender à população da cidade”, disse.

A secretária municipal do Meio Ambiente, Emília Golzio, explicou que cada um dos órgãos responsáveis pelo cuidado daquele espaço tem suas atribuições, como a desobstrução dos canais, a limpeza, a fiscalização, entre outras. Durante a reunião, foi solicitada à Iguá a rede de mapeamento dos canais de esgoto, e o diretor institucional da empresa, João Roberto Moraes, já se prontificou a fornecer nos próximos dias, bem como definir as próximas ações.

“Neste encontro nós tratamos das possibilidades que cada órgão envolvido pode fazer a curto e médio prazo para que possamos resgatar ou minimizar os problemas causados no Tramandaí. Foi uma reunião muito positiva porque todos se comprometeram em realizar as suas funções, para que a gente restabeleça o cuidado com o Tramandaí”, declarou a secretária Emília Golzio.

Foto Felipe Bass