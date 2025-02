PREFEITA EMÍLIA CORRÊA ASSINA CARTA DE INTENÇÃO PARA O PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA DO SEBRAE

A prefeita Emília Corrêa participou, nesta terça-feira, 25, do evento “Cidades de Sucesso: como o Sebrae pode transformar o futuro do seu município”, no Centro de Convenções AM Malls.

O encontro, realizado de forma inédita, contou com a participação de representantes dos 75 municípios sergipanos. Durante a cerimônia, a prefeita assinou a Carta de Intenção de participação no Programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa do Sebrae para gestores públicos que desejam direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico do município que administram.

A cidade de Aracaju é, até então, a única capital do Brasil que não fazia parte do programa, um atraso deixado pela gestão anterior que impactou na demanda de oportunidades para os ambientes de negócios e na sustentabilidade dos pequenos negócios do município. “Vamos tornar Aracaju em uma cidade empreendedora. Esse é um compromisso meu, difundido na campanha. Reconheço a força do empreendedorismo na vida das pessoas e conheço muitas histórias de sucesso. Com o apoio do Sebrae, teremos os recursos necessários para aplicar esse ideal da Nova Aracaju”, disse a prefeita Emília.

Para a superintendente do Sebrae em Sergipe, Priscila Felizola, Aracaju vive tempos históricos e de avanços “com a primeira mulher à frente do Sebrae e da Prefeitura de Aracaju”. Segundo ela, esse novo olhar feminino já tem resultados significativos para a população aracajuana. “Estamos muito felizes que Aracaju tenha aceitado o nosso convite para ser nosso parceiro e caminhar junto ao Sebrae. Aracaju era a única capital do Brasil que não era uma cidade empreendedora, e sabemos da importância do empreendedorismo na geração de emprego e renda, na inclusão social e no desenvolvimento de toda a economia para nossa população. Portanto, este é um momento e um ato muito importante. Estamos fazendo história”, comemorou Priscila.

Cidade Empreendedora

De acordo com o Sebrae, o Cidade Empreendedora é um programa de transformação dos municípios, com o objetivo de direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento no ambiente de negócios, fomentar o empreendedorismo e promover a competitividade local. Para isso, o programa se organiza em 10 eixos de atuação, como Sala do Empreendedor, Empreendedorismo na Escola, Cooperativismo e Crédito, Gestão Municipal e Inovação e Sustentabilidade.

Foto: Ronald Almeida/Secom