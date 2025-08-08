PREFEITA EMÍLIA ASSINA CESSÃO DE TERRENO PRA CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE MORADIAS NO BAIRRO INDUSTRIAL

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, assinou, nesta sexta-feira, 8, ao lado do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o termo de cessão de um terreno da União que permitirá a execução do projeto Prainha e Fibra, integrante do programa Periferia Viva, do Novo PAC.

Com a iniciativa, será possível construir 66 novas unidades habitacionais e promover a regularização fundiária de 140 moradias, beneficiando mais de 200 famílias das comunidades Prainha e Fibra, no bairro Industrial. A área, de aproximadamente 32,5 mil m², está localizada na Avenida Tancredo Campos.

O projeto prevê não apenas a construção de moradias dignas, mas também a resolução de conflitos fundiários, com a realocação de famílias que vivem em condições precárias e a regularização dos imóveis que poderão permanecer no local.

Para a prefeita Emília Corrêa, o ato representa um marco importante na luta por melhores condições de vida para a população. “Este é um momento histórico para Aracaju, especialmente para as comunidades da Prainha e da Fibra. Mais do que um documento, estamos dando início a uma nova fase para mais de 200 famílias, garantindo moradia digna, segurança jurídica, respeito à identidade do território e valorização da história dessa comunidade. Essa conquista só é possível porque unimos esforços entre Prefeitura e Governo Federal para transformar vidas”, destacou a prefeita.

O sentimento de esperança também é compartilhado por quem vive no local. Morador da Prainha há mais de 40 anos, Jorge Monteiro fala sobre o significado da conquista para a comunidade. “Esse projeto significa muito para mim, para minha família e para toda a comunidade da Prainha. Nós estamos aqui há mais de 40 anos, vivendo muitas dificuldades e com medo de ter que sair sem ter para onde ir. Agora, com a ajuda de muita gente, vemos a oportunidade real de conquistar nosso terreno e nossa casa. Aqui, são 25 famílias que dependem dessa moradia. Hoje, sentimos firmeza e esperança de que, finalmente, vamos ter um lugar digno para viver. É a chance de uma nova vida, e somos muito agradecidos por todos que estão tornando isso possível. Se Deus quiser, vai acontecer”, afirmou.

A moradora Gilcelia Catarino, que vive na Prainha há mais de 30 anos, também destaca a emoção desse momento. “Ver esse passo sendo dado hoje é uma vitória muito grande para a gente. Esse projeto é fruto de muita luta e dedicação. Tivemos até ordem de despejo, mas agora, com muito esforço, finalmente o projeto está saindo do papel. Estamos esperançosos e acreditando que em breve conseguiremos sair do improviso e ter nossas moradias definitivas no terreno. Se eu tivesse que definir esse momento em uma palavra, seria ‘gratificante’. É um sonho que está se tornando realidade.”

O superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), Waldoilson dos Santos Leite, ressaltou a dimensão social e financeira do projeto. “É com grande alegria e responsabilidade social que participo desta assinatura. Trata-se de uma ação transformadora, parte do programa Imóvel da Gente, do Governo Federal, focado na justiça social e na dignidade humana. Estamos cedendo três imóveis no bairro Industrial, somando cerca de 35 mil metros quadrados, avaliados em R$ 15 milhões. Com os recursos do Novo PAC, que somam mais R$ 15 milhões, o investimento total chega a aproximadamente R$ 30 milhões.

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, destacou a importância da união do Poder Público para a concretização deste projeto. “Esse é um dia que nos enche de alegria. É um dia histórico e temos muito o que comemorar. É importante destacar que foi a união de todos os envolvidos nesta história que possibilitou essa grande conquista. Tenho certeza que o projeto está em mãos competentes para executar essa obra o mais rápido possível”.

Jorge dos Santos, representante do Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos (MOTU), agradeceu o apoio recebido e ressaltou a luta contínua das comunidades tradicionais. “Quero agradecer a cada pessoa presente aqui hoje e a todas que confiaram no MOTU, movimento que me deu sentido de vida e dignidade para minha família, e que completa 18 anos esta semana. Também agradeço à prefeita Emília Corrêa por acreditar nesse projeto e possibilitar a realização dele”.

Presenças

O vice-prefeito e secretário municipal da Comunicação Social, Ricardo Marques também participou da solenidade. Além dele, os secretários municipais de Governo, Itamar Bezerra, do Planejamento, Thyago Silva, da Fazenda, Sidney Tiago, do Turismo, Fábio Andrade, da Saúde, Débora Leite, da Família e da Assistência Social, Simone Valadares, da Articulação, Parceria e Investimentos, Fábio Uchôa, da Cultura Paulo Corrêa, dos Direitos da Pessoa Com Deficiência, Antônio Luís, a presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, Melissa Rollemberg, o Superintendente da SMTT, Nelson Felipe, Coordenadora-geral da Defesa Civil, Valéria Bispo e o Comandante da Guarda Municipal, Ricardo Silva.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA