PREFEITA EMÍLIA CORRÊA ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE CREAS NO BAIRRO LAMARÃO, EM ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, assinou nesta sexta-feira, 29, a ordem de serviço para o início da construção de mais um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que será implantado no loteamento Vitória da Resistência, no bairro Lamarão, zona norte da capital. O investimento na obra é de R$ 1.603.210,00.

Com a nova unidade, a cidade passa a contar com cinco Creas, ampliando a rede de proteção social voltada para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência ou violação de direitos. Essa é a segunda ordem de serviço para implantação de Creas assinada pela prefeita Emília em menos de oito meses de gestão. A primeira foi no último dia 14 de agosto, no loteamento Jardim da Esperança, no bairro Inácio Barbosa.

Durante a solenidade, a prefeita destacou o compromisso da gestão em iniciar de imediato as obras autorizadas. “Para os mais necessitados, o Creas tem o objetivo de acolher, orientar e aproximar os serviços da população. Estamos entregando equipamentos novos, reformando os que não estavam em boas condições e garantindo que cada família seja verdadeiramente atendida. É um direito da população, principalmente dos mais vulneráveis”, afirmou a prefeita Emília.

A prefeita também garantiu que cada ordem de serviço será acompanhada de ação imediata. “Eu não quero dar ordem de serviço que a obra não comece. Toda ordem de serviço que a gente assinar, a obra já vai estar começando. Em apenas oito meses de gestão, já são duas ordens de serviço para Creas, equipamentos essenciais para a população que mais precisa”, completou.

A secretária municipal da Família e da Assistência Social, Simone Valadares, ressaltou a importância da proximidade da nova unidade com os moradores do Lamarão e bairros vizinhos. “O Creas é um equipamento fundamental porque atende pessoas em risco e vulnerabilidade, vítimas de violência física, abuso sexual ou outras violações de direitos. Hoje, muitos precisam se deslocar até o CSU, na rua de Alagoas, o que acaba dificultando o acesso. Trazer essa unidade para o Lamarão significa estar mais perto da comunidade e garantir que a rede de proteção esteja onde o povo está”, afirmou.

O senador Alessandro Vieira, autor da emenda que viabilizou a obra, também participou do ato e destacou os investimentos em assistência social no município. “Mais uma entrega importante, mais um equipamento de assistência social. Só na assistência social de Aracaju, destinamos mais de R$ 10 milhões em recursos para obras e infraestrutura. Cuidar da população é essencial e só conseguimos avançar em parceria com a prefeita Emília, que vem mudando a gestão da cidade. Já destinamos mais de R$ 50 milhões em emendas para Aracaju, garantindo melhorias concretas no atendimento ao cidadão”, declarou.

Moradores do loteamento Vitória da Resistência também celebraram o anúncio da obra. Para a dona de casa Maria Yolanda dos Santos, de 28 anos, a chegada do novo Creas representa um avanço.“É um ganho muito grande para a nossa comunidade. Ter esse serviço aqui perto vai ajudar bastante, porque antes precisávamos nos deslocar para longe. Agora teremos esse apoio bem mais acessível”, afirmou.

A moradora Itaúmira dos Santos, conhecida como dona Mira, reforçou o sentimento de conquista. “Moro aqui há dois anos e já gostei muito do bairro, mas com esse Creas vai ser ainda melhor. Antes a gente precisava sair para longe em busca de atendimento, agora vai estar pertinho. É uma vitória para nós moradores”, comemorou.

O vendedor Jerivaldo Leite, também morador do Vitória da Resistência, destacou o impacto positivo da obra para a região. “Todo benefício que chega para a comunidade é bem-vindo, principalmente em uma área carente como a nossa. O Creas vai agregar muito, porque a população precisa de apoio do poder público, e agora esse apoio vai estar aqui, ao nosso lado”, ressaltou.

O ato contou com a presença do vice-prefeito e secretário municipal da Comunicação Social, Ricardo Marques, além dos secretários municipais Paulo Corrêa (Cultura), Edna Amorim (Educação), Sidney Thiago (Fazenda), Sérgio Guimarães (Infraestrutura) e Aquiles Silveira (Juventude e Esporte).

Participaram ainda Nelson Felipe, superintendente da SMTT; Luciano Paz, presidente do Aracaju Previdência; Ricardo Silva, comandante da Guarda Municipal; Rosineide Araújo, coordenadora do Procon; Melissa Rollemberg, presidente da Fundat; e Hector Medeiros, diretor-executivo do Consórcio Metropolitano. Também marcaram presença os vereadores Lúcio Flávio, Soneca e Selma França, além do deputado estadual Georgeo Passos.

