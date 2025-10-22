PREFEITA EMÍLIA CORRÊA ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA AUGUSTA, NA ARUANA

A Prefeitura de Aracaju deu mais um passo na valorização dos espaços públicos da capital. Nesta terça-feira, 21, a prefeita Emília Corrêa assinou a ordem de serviço para a reurbanização da Praça Professora Maria Augusta Moura, que ficou conhecida como Praça das Meninas, localizada no bairro Aruana, Zona de Expansão.

A solenidade contou com a presença dos vereadores Lúcio Flávio, Sargento Byron e Pastor Diego, além dos secretários municipais do Orçamento, Planejamento e Gestão, Thyago Silva, da Fazenda Sidney Thiago, da Juventude e Esporte, Aquiles Silveira, da Educação, Edna Amorim, da Saúde, Débora Leite, do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, do comandante da Guarda Municipal Ricardo Silva e da presidente da Fundat Melissa Rollemberg.

Durante a solenidade de assinatura, a prefeita Emília ressaltou o valor simbólico da obra. “Essa praça é fruto da escuta. As crianças falaram, os adultos falaram, os idosos falaram, e a prefeita ouviu. Foi assim que esse sonho começou: com um grupo de meninas que me procurou e disse que a praça estava abandonada, escura, e que queriam um lugar bonito para brincar. Quando ouvi isso, me tocou profundamente. Hoje estamos aqui, começando essa transformação.”

“A reurbanização desse espaço já estava prevista no nosso plano de governo, mas aqui há uma história especialíssima, construída por essas meninas e por toda a comunidade da Aruana. Amanhã as obras já começam, e em breve teremos um espaço lindo, com paisagismo, área multissensorial, brinquedos, quadra e equipamentos de ginástica; um lugar de convivência e bem-estar para todos. A Aruana foi esquecida por muitos anos, mas agora é tempo de reconstrução. Estamos devolvendo à comunidade o que ela tem de mais bonito: o direito de viver bem, de se encontrar e ocupar o espaço público com alegria e segurança. E, com fé em Deus, vamos concluir essa obra e celebrar juntos esse novo tempo. É assim que seguimos cuidando de Aracaju e das pessoas, com escuta, ação e amor pela nossa cidade”, pontuou a prefeita Emília.

O diretor de Obras da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Walter Castro, ressaltou que a reurbanização é uma demanda antiga da comunidade. “As praças são sempre demandas que nascem do povo, e essa veio de um pedido especial das meninas da Aruana. É uma praça grande, com mais de sete mil metros quadrados, e um projeto audacioso, pensado para oferecer um ambiente de convivência, lazer e bem-estar.”

Walter destacou que o projeto combina paisagismo, parque infantil, áreas de convívio e pavimentação intertravada, buscando equilíbrio entre áreas verdes e concreto. “Nosso objetivo é garantir um espaço bonito, acessível e funcional, que valorize o bairro. A Prefeitura de Aracaju e a Emurb, junto com a empresa executora, vão trabalhar para reduzir o prazo de execução e entregar a praça o quanto antes à comunidade. Será uma estrutura completa para as famílias aproveitarem e transformarem esse espaço em um verdadeiro ponto de encontro.”

Comunidade celebra o início das obras

A assinatura da ordem de serviço e o anúncio do início da obra alegrou os moradores do bairro Aruana. Rosemary Nunes da Silva, moradora há mais de oito anos, lembrou que acompanhou de perto a mobilização. “Já moro aqui há mais de oito anos. Vim de Pernambuco e decidi ficar, porque aqui encontrei um lugar acolhedor. Desde a primeira vez que a prefeita Emília veio aqui, ainda antes de assumir a Prefeitura, ela observou a situação da praça e logo pediu que fosse feita uma limpeza, uma organização do espaço. Depois que assumiu, tudo começou a mudar. As meninas que moram aqui perto foram as grandes responsáveis por tudo isso. Elas fizeram um vídeo pedindo atenção para a praça, e foi daí que começou esse movimento que hoje virou realidade. Como a prefeita mesma disse, a chuva trouxe bênção. Essa praça vai ser concluída e vai mudar a vida de muita gente. É uma conquista para todos nós.”

Kamilla Carvalho, moradora há três anos, comentou sobre a importância da obra para as crianças. “A minha filha é daquelas crianças raiz, que gostam de brincar na rua, de juntar as amigas e se divertir com o que têm. Mesmo sem brinquedos, elas vinham pra cá, brincavam com galhos, folhas, com a grama do jeito que estava. Por isso essa obra é tão importante. A praça precisava desse olhar e a gente está muito feliz em saber que vai voltar com mais força, com mais gente usando, do jeito que ela sempre deveria ter sido.”

Kamilla também elogiou a mobilização das meninas que gravaram o vídeo. “Eu não sabia que elas iam fazer o vídeo, mas achei uma atitude muito bonita. As maiores se movimentaram, e isso vai beneficiar todas as crianças, inclusive as menores, como a minha. Esse é um espaço de todos — quem mora aqui sempre passa, sempre vem pra cá. Agora, com a nova praça, todo o bairro vai poder aproveitar muito mais.”

Melissa Araújo, uma das responsáveis pelo vídeo, falou sobre a realização do sonho. “É uma alegria muito grande que a gente está tendo, porque vai ser um sonho que ela vai realizar, um sonho nosso. Não só meu, como das meninas e de todos que moram aqui. A ideia de gravar o vídeo foi do meu pai, à noite, e a gente não esperava que seria tão rápido. Fiquei muito feliz ao ver que a prefeita viu e atendeu. Tenho certeza absoluta que essa será a primeira de várias obras que ela vai realizar, tanto aqui na Aruana quanto em toda Aracaju. Estamos muito felizes, porque esperávamos muito por essa obra, e tenho certeza de que vai ficar maravilhosa e que todos, não só daqui, mas da região, vão amar.”

O pai de Melissa, Max Tenório, explicou como surgiu a ideia e disse ter ficado surpreso com a rapidez da prefeita Emília em tomar uma atitude em relação à praça. “Foi impressionante. Em plena terça-feira de carnaval, acordamos com uma ligação da assessora da prefeita, dizendo que ela havia ficado sensibilizada com o vídeo, que queria nos ver, queria conhecer as crianças e visitar a comunidade. A partir desse momento, vimos uma verdadeira mudança de cenário aqui no nosso conjunto. Estamos todos muito felizes e ansiosos para que, em breve, as crianças tenham um local melhor para brincar.”

Primeira visita da prefeita Emília à Praça Maria Augusta foi em março

A história da reurbanização começou em março deste ano, quando um vídeo viral publicado na segunda-feira de carnaval, 3 de março, mostrou duas meninas, Melissa Araújo e Maria Fernanda, pedindo à prefeita a reforma da praça. A postagem mobilizou moradores da região, especialmente crianças, que compartilharam o conteúdo e marcaram diversas vezes o perfil da gestora no Instagram. Sensível ao apelo, a prefeita mobilizou imediatamente as Empresas Municipais de Serviços Urbanos (EMSURB) e de Obras e Urbanização (EMURB) para realizar um mutirão de limpeza e manutenção na praça, ainda em março. Além disso, Emília solicitou a execução de um projeto completo de reurbanização, garantindo infraestrutura, áreas de lazer e paisagismo. Durante a visita, a prefeita conheceu pessoalmente as protagonistas do vídeo e seus familiares, além de conversar com moradores do bairro. Essa visita marcou o início de todo o processo que agora se concretiza com a assinatura da ordem de serviço, transformando o pedido das crianças em ação concreta da Prefeitura.

A obra

Com investimento de R$ 1.820.024,49, a obra será executada pela empresa CAOL – Carvalho Oliveira Construções e Locações LTDA, com prazo de 240 dias e conclusão prevista para junho de 2026. O projeto contempla uma área total de 7.034,70 m², que será completamente requalificada, recebendo quadra esportiva descoberta, parque infantil com 20 brinquedos, pet-place, pergolados em madeira, equipamentos de ginástica, além de pavimentação em concreto e paisagismo moderno e inclusivo.

