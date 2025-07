PREFEITA EMÍLIA CORRÊA CELEBRA A SELEÇÃO DE ARACAJU NO NOVO PAC PARA AÇÕES EM SAÚDE E NA EDUCAÇÃO

A Prefeitura de Aracaju celebrou, nesta semana, mais um passo importante rumo ao crescimento econômico e a inclusão social do município. Com o resultado das seleções para a Saúde e a Educação no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que tem abrangência nacional e realiza parcerias com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais, Aracaju garante ampliação da infraestrutura nas Unidades Básicas de Saúde e da educação infantil em quatro bairros da cidade.

As propostas selecionadas para a educação prevêem a construção de quatro creches nos bairros Areia Branca, Inácio Barbosa, Lamarão e Aruana, com valor total de mais de 16 milhões de reais de investimento e execução do Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Já na Saúde, os projetos versam sobre a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Santos Dumont e a aquisição de 16 kits de equipamentos para a Telesaúde e 18 combos de equipamentos para as UBS.

O plano de melhorias começou a ser estabelecido por meio da prefeitura em parceria com o Governo Federal em abril deste ano, quando a prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques se reuniram com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, na sede da prefeitura para solicitar apoio por meio do programa Novo PAC. 22 propostas foram protocoladas, abrangendo áreas essenciais como educação, saúde, mobilidade urbana, esporte e infraestrutura.

“A seleção de Aracaju no Novo PAC é motivo de alegria e esperança para todos nós. Agradeço profundamente à equipe das secretarias municipais de Saúde e Educação pelo empenho técnico e comprometido na elaboração dos projetos que apresentamos. Essa conquista é resultado de um trabalho sério, focado nas reais necessidades da população. Estou otimista de que todos os projetos submetidos pela nossa gestão serão aceitos, porque foram pensados com responsabilidade, sensibilidade social e total alinhamento com os critérios do programa federal”, afirmou a prefeita Emília Corrêa.

“Saúde e Educação são serviços essenciais, que fazem toda a diferença na vida das pessoas”, ressaltou o ministro Márcio Macêdo. “Na Educação, levar escolaridade e elevar o padrão da educação. Na Saúde, melhorar e ampliar o atendimento. E sempre priorizando as regiões mais vulneráveis”, disse.

Outras propostas seguem em análise

Dentre as propostas protocoladas, cinco ainda seguem em análise pelo Governo Federal. São elas:

Construção espaços esportivos comunitários no bairro Olaria;

Obra de infraestrutura de drenagem urbana no canal do Conjunto Médici, entres os Bairros Luzia e Ponto Novo;

Renovação da frota do transporte público coletivo;

Contenção da encosta entre a Rua Heribaldo José de Barros e a Avenida Novo Paraíso, no bairro Industrial

Pró-Moradia urbanização e regularização dos assentamentos precários no território periférico Santa Maria/17 de Março.

Foto: Ronald Alemida/Secom PMA