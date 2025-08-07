PREFEITA EMÍLIA CORRÊA COBRA DA IGUÁ SOLUÇÕES PARA A FALTA DE ÁGUA E BURACOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, se reuniu nesta quinta-feira (07), com representantes da Iguá Sergipe para cobrar soluções efetivas diante dos constantes problemas de desabastecimento de água e da má conservação das vias públicas após intervenções realizadas pelas equipes da empresa. A Iguá é responsável pelos serviços de distribuição de água, de coleta e tratamento de esgoto na capital sergipana.

“Essa reunião foi um chamado da Prefeitura, que eu fiz à Iguá, exatamente por conta de tudo que tem acontecido na nossa capital: buracos que são de responsabilidade da empresa. E a falta de água, que a gente não pode admitir isso, para o povo de Aracaju. Pontuamos algumas demandas para que isso seja resolvido. Nosso intuito é chamar para uma parceria, mas uma parceria que venha realmente acontecer para a população, que são os serviços com qualidade e no tempo, porque a gente não suporta mais, não quer e não vai admitir aquele jogo de empurra, por isso que foi um chamamento, eles atenderam e já se prontificaram a solucionar”, destacou a prefeita, ao afirmar que manterá contato com as equipes e, se necessário, convocará novas reuniões para garantir os avanços esperados.

Durante o encontro, a prefeita Emília também chamou atenção para a recorrente falta de água em diversos bairros da cidade, citando como exemplo a situação vivenciada por moradores do Bugio, que chegaram a enfrentar filas para conseguir água distribuída por carros-pipa. “Aquilo tocou no meu coração. Fila de pessoas que compõem o nosso povo se humilhando quando eles têm direito à água, um produto essencial e fundamental para a vida de todos. Quando eu vi aquela situação, senti a necessidade de convocar essa reunião para buscar soluções junto à empresa responsável”, pontuou. “Esse diálogo foi bastante produtivo. A empresa entendeu e disse que vai cumprir com a parte dela e nós vamos cumprir com a nossa parte: vou cobrar da minha equipe, como também da Iguá, se for necessário”, garantiu.

O diretor institucional da Iguá Sergipe, João Roberto Moraes, ressaltou a importância do diálogo com a Prefeitura para garantir respostas mais ágeis à população. “Para nós esse tipo de reunião é fundamental. Onde a Iguá trabalha, a relação com o poder público municipal é muito importante, é um vetor de orientação de para onde a cidade vai crescer e é por onde a Iguá vai se basear para fazer seus planos a longo prazo”, pontuou. “O fato da prefeita, dos secretários rodarem permanentemente a cidade, criando esse canal, a gente consegue ter acesso quase em instante presente de qualquer problema, qualquer anomalia. A gente só tem a ganhar com isso”, acrescentou.

Como um dos desdobramentos práticos da reunião, foi discutida a formalização de uma parceria técnica entre a empresa e a administração municipal. “A gente fechou a análise de uma minuta de convênio junto com a Emurb para fazer a recomposição asfáltica, que é um dos principais pedidos da população e a prefeita colocou. Também estamos atuando com um projeto de médio prazo no sentido de resolver em definitivo a questão do abastecimento de água e esgotamento sanitário. E lembrando que, contratualmente, nós temos que levar água e esgotamento sanitário não só para a população de Aracaju, mas de todo o Estado, nos próximos oito anos”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA