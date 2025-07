PREFEITA EMÍLIA CONCLUI AS REUNIÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E VALIDA METAS E OBJETIVOS DA GESTÃO

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, concluiu nesta quinta-feira, 31, o ciclo de reuniões voltadas à validação das metas e objetivos do Planejamento Estratégico 2025-2028, alinhado ao Plano de Governo.

Ao todo, foram realizados cinco encontros para validação de projetos, nos quais os gestores puderam apresentar as ações previstas e executadas em suas respectivas pastas. Participaram desse último bloco representantes das secretarias municipais da Comunicação Social (Secom), da Cultura (Semcult), do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), da Juventude e do Esporte (Sejesp), além da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).

“Todo esse alinhamento fortalece a gestão, porque o planejamento é essencial. A tendência é avançar nos resultados, já que temos planejado, analisado e entendido exatamente para onde precisamos ir e o que deve ser feito em cada secretaria”, ressaltou a prefeita. Ela também destacou a relevância do processo. “É um trabalho que demonstra organização e preparo, e transmite segurança quanto às ações. Tudo está estrategicamente planejado para garantir entregas concretas”, completou.

Coordenadora do Planejamento Estratégico e consultora para assuntos governamentais da Prefeitura, Alana Vasconcelos reforçou a importância do alinhamento institucional. “Hoje encerramos os blocos de apresentações e validações dos projetos estratégicos pela prefeita Emília. Agora temos um caminho mais claro a seguir, com decisões mais assertivas. Com os projetos validados, conseguimos avançar para a definição de indicadores e metas a serem perseguidos pelos secretários”, explicou.

Para o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, o planejamento é a base de toda política pública eficaz, especialmente para Aracaju. “Já avançamos bastante, e esse planejamento nos dá uma direção clara para responder às urgências da população. Assumimos uma secretaria sem planejamento efetivo, e essa iniciativa da prefeita Emília Corrêa nos oferece um norte para qualificar ainda mais a gestão pública”, avaliou.

Entre as ações no esporte, Silveira mencionou o fortalecimento da participação feminina, o incentivo às categorias de base em diversas modalidades, e a ampliação da infraestrutura voltada à prática esportiva e ao treinamento. “O planejamento nos permite buscar convênios e parcerias, inclusive em nível federal, junto ao Ministério do Esporte, para que Aracaju seja reconhecida, em breve, como a capital do esporte brasileiro”, afirmou.

O secretário da Semcult, Paulo Corrêa, também destacou os avanços da pasta, que tem pautado sua atuação na consolidação da política cultural no município. “A Secretaria da Cultura é recente, mas já conseguimos estruturar um planejamento consistente de ações”, pontuou. Segundo ele, a Semcult assumirá o papel de fomentar e coordenar iniciativas culturais. “Estamos retomando um projeto muito bem recebido pela população, que é o Fórum do Forró. E temos outras novidades em preparação. A prefeita deve ter a oportunidade de inaugurar, até o próximo ano, o nosso Museu de Memória Digital no Centro Cultural de Aracaju. Os museus de hoje não se limitam ao acervo físico, e esse será um espaço para preservar a memória digital da cidade”, concluiu.

