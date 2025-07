PREFEITA EMÍLIA CORRÊA CONDUZ QUARTA REUNIÃO PARA A VALIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, EM ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, tem intensificado sua agenda com foco no fortalecimento da gestão pública por meio do planejamento estratégico. Desde o início de julho, ela lidera uma série de reuniões de validação de projetos, que reúnem propostas estruturadas por secretarias, fundações e autarquias.

Até o momento, já foram realizadas quatro reuniões de validação com diferentes blocos da administração, sendo a mais recente nesta terça-feira, 29, com representantes da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB), da Controladoria-Geral do Município (CGM) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde). O encontro aconteceu na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Durante a reunião, cada pasta apresentou seus projetos estratégicos de forma objetiva, seguindo um roteiro composto pela definição do projeto, objetivo principal, alinhamento ao plano de governo, vinculação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), previsão orçamentária e alternativas em caso de ausência de recursos. A ferramenta utilizada para organização e acompanhamento das ações é a Plataforma TARGET, que permite uma visualização integrada por secretaria.

A prefeita Emília Corrêa ressaltou a importância destes encontros para a execução do que está previsto no plano de soluções que a gestora elaborou para ser executado durante a sua administração. “Nós temos feito reuniões continuadas, sobre o planejamento estratégico e tudo o que está no nosso plano de soluções. Então a gente tem avançado muito”.

“O planejamento é o coração de uma gestão eficiente e comprometida com a população. Essas reuniões nos ajudam a garantir que todas as ações estejam integradas, com foco na entrega de resultados concretos para quem mais precisa”, afirmou Emília Corrêa.

Esse ciclo de encontros teve início em 11 de julho, com a primeira reunião conduzida pela prefeita. As reuniões seguintes, realizadas nos dias 22 e 24 de julho, reuniram outras secretarias que também apresentaram seus planejamentos estratégicos. A dinâmica por blocos foi adotada para permitir um diálogo mais focado, com atenção aos detalhes técnicos de cada proposta e à integração entre as áreas. Em cada etapa, a prefeita tem estimulado a participação ativa das equipes e reforçado o compromisso com uma gestão colaborativa, eficiente e transparente.

A secretária-adjunta de Comunicação de Aracaju, Gleice Queiroz, que é a responsável pela frente de comunicação do planejamento estratégico, falou sobre a importância de comunicar sobre as construções realizadas nestas reuniões. “Nós temos um planejamento elaborado para lançarmos campanhas institucionais que comuniquem de forma transparente tudo o que vem sendo decidido nestas reuniões”.

“Nós entendemos a importância desta comunicação e precisamos que a população acompanhe, porque é ela que tem o direito de cobrar melhorias e até mesmo de pontuar se realmente houve aquela benfeitoria no local”, explica Gleice Queiroz.

Além das reuniões de validação, a Prefeitura também realizou oficinas de construção do planejamento estratégico, com o objetivo de subsidiar tecnicamente a elaboração dos projetos pelas secretarias. A proposta é consolidar um Banco de Projetos robusto, que oriente as ações da Prefeitura ao longo do ciclo 2025–2028, com base em critérios de sustentabilidade, inovação, responsabilidade fiscal e impacto social.

