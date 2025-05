PREFEITA EMÍLIA CORRÊA DISCUTE EFICIÊNCIA DO SANEAMENTO EM ARACAJU COM A DIRETORIA DA EMPRESA  IGUÁ SERGIPE

A prefeita Emília Corrêa, junto com o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Guimarães, estiveram reunidos, na tarde desta quarta-feira (21), com representantes da Iguá, empresa que agora é responsável pela gestão do saneamento em Aracaju.

O encontro teve como objetivo fortalecer as relações institucionais e buscar soluções concretas para o município.

Na oportunidade, foi firmado um acordo cooperativo entre os setores operacionais de ambas as partes, visando sanar os diversos problemas ocasionados pelas fortes chuvas na capital, além de estreitar a relação institucional da Prefeitura e da Iguá Saneamento.

“Tivemos uma reunião com o diretor-geral da empresa, Fernando Vieira, para alinhar ações, buscar soluções e garantir que os serviços sejam cada vez mais ágeis e eficientes para a nossa cidade. Buscamos unir forças para que Aracaju avance com mais qualidade de vida e respeito ao cidadão. Iguá e Prefeitura, se estiverem alinhados, com certeza vão ganhar credibilidade”, disse a prefeita.

A ocasião também foi marcada pelo debate sobre situações de pontos específicos da cidade, como o pontilhão localizado na Rua Cedro com a Avenida Anísio Azevedo, onde equipes da Prefeitura de Aracaju atuaram durante todo o dia. A Defesa Civil de Aracaju esteve no local e constatou que não há risco iminente de colapso estrutural e segue monitorando a área. Já a SMTT realizou a sinalização da grade de proteção do canal no cruzamento da Avenida Anísio Azevedo com a Avenida Professor Acrísio Cruz, a fim de evitar que os veículos trafeguem próximo à grade.

A Iguá Saneamento assumiu a responsabilidade sobre a distribuição de água, coleta e distribuição do esgoto em Aracaju no dia 1º de maio, após vencer o leilão de concessão parcial dos serviços da Deso em 2024.

Foto: Diane Queiroz/PMA