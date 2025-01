Prefeita Emilia Corrêa diz que PMA tem uma dívida de quase R$ 15 milhões referente aos serviços prestados

A prefeita de Aracaju, Emilia Corrêa (PL) usou as redes sociais na manha desta sexta-feira (03) e revelou que a prefeitura tem uma dívida de quase R$ 15 milhões referente aos serviços prestados à Maternidade Lourdes Nogueira.

Em sua pagina no instagram, a prefeita postou que “a caixa preta está começando a ser revelada”, disse.

Em seguida, ela explicou, afirmando que, “hoje, recebi em primeira mão a notícia de uma dívida de quase R$ 15 milhões referente aos serviços prestados à Maternidade Lourdes Nogueira, no 17 de março. Eu me comprometi a pagar o que estiver estabelecido somente dentro do contrato”, avisou Emilia.