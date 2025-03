Prefeita Emília Corrêa é homenageada no evento Mulheres em Conta no TCE-SE

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou nesta segunda-feira, 24, do evento “Mulheres em Conta”, realizado no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE). Em sua segunda edição, a iniciativa celebrou o Mês da Mulher, promoveu debates sobre a presença feminina nos espaços de poder e prestou homenagens a mulheres que se destacam em suas áreas de atuação. Entre as homenageadas, esteve a prefeita Emília Corrêa, reconhecida por sua trajetória na política e sua atuação em defesa da ética e da transparência na administração pública.

Emília Corrêa destacou a necessidade de se ampliar a presença feminina nos cargos de decisão. “As mulheres têm competência, sensibilidade e responsabilidade para gerir com eficiência e transparência. Eventos como este são fundamentais para estimular mais mulheres a ocuparem esses espaços”, afirmou a prefeita.

Um dos momentos mais marcantes do evento foi o lançamento do livro Mulheres nos Espaços de Poder em Sergipe: Perfis e Trajetórias, idealizado pela presidente do TCE-SE, Susana Azevedo. A obra resgata a história de mais de 170 mulheres que ocupam ou ocuparam cargos de liderança no estado, reforçando a importância da representatividade feminina na gestão pública e na política. Além do lançamento do livro, o evento contou com uma roda de conversa reunindo lideranças femininas de diversos segmentos, que compartilharam experiências e desafios enfrentados na política e na administração pública.

A prefeita também celebrou a importância do livro lançado e a representatividade feminina na política: “É uma honra fazer parte dessa obra, ainda mais como a primeira mulher a governar a capital de Sergipe. Isso é forte, é uma grande responsabilidade. Felizmente tem muitas mulheres poderosas que também estão neste livro, e isso me enche de alegria. Queremos abrir portas, criar oportunidades e transformar vidas – porque assim transformamos a cidade. Esse livro marca a história de muitas mulheres do nosso estado. Temos aqui a presidente do Tribunal de Justiça, a doutora Iolanda Santos Guimarães, a presidente do Tribunal de Contas, a doutora Susana Azevedo, e a primeira prefeita da capital. Cada uma com uma trajetória forte. Toda mulher tem uma história marcante, e hoje, quem está arrepiada sou eu!”, enfatizou Emília.

Em sintonia com as palavras da prefeita, a presidente do Tribunal de Contas, Suzana Azevedo, destacou a relevância desse projeto ao ressaltar que o livro não é apenas um registro de conquistas, mas uma fonte de inspiração para as novas gerações de mulheres. “Esse livro conta a trajetória de mulheres extraordinárias que superaram desafios e marcaram a história de Sergipe – juízas, procuradoras, promotoras, prefeitas, deputadas – todas com um legado de compromisso e transformação. Mais do que um registro, é uma inspiração para que outras mulheres vejam que também podem chegar lá. A mensagem é clara: a mulher pode ser o que ela quiser, e essas histórias provam isso.”

Outro ponto alto do evento foi a homenagem que a historiadora Aglaé D’Ávila Fontes recebeu por causa do trabalho significativo que tem na preservação da história de Sergipe e na valorização da cultura local. Com uma trajetória marcada pela dedicação ao estudo e à promoção da memória sergipana, Aglaé se destacou por sua contribuição ao ensino e à pesquisa histórica, sendo uma referência para as novas gerações. Sua homenagem foi um reconhecimento por sua atuação, que fortalece a identidade e a história de Sergipe.

Emocionada, Aglaé disse que está feliz ainda ter uma boa memória, já que na semana passada a historiadora completou 90 anos: “Uma das coisas que eu sou muito grata é por ainda ter uma memória ativa, por ainda ter a minha cabeça trabalhando bem, afinal eu já estou com 90 anos, completados na semana passada. E durante essa minha vivência eu aprendi uma coisa muito importante sobre o uso das palavras, que quando são bem colocadas, têm um poder imenso. Elas não só informam, mas tocam e transformam. Hoje, essas palavras que me chegaram aqui são um reflexo do que acredito, de que a história e o conhecimento devem ser compartilhados para que seja possível construir um futuro melhor.”

