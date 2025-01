Prefeita Emília Corrêa e o vice Ricardo Marques são empossados durante cerimônia em Aracaju

Em cerimônia realizada, no final tarde desta quarta-feira (1º), no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, a prefeita Emília Corrêa (PL) e o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) foram empossados, em Aracaju.

Emília se tornou a primeira mulher eleita para o cargo na capital. Em seu discurso, Emília destacou a importância de sua eleição como um marco para a democracia e a luta pela igualdade de gênero. “Graças à vontade democrática do povo de Aracaju, a capital de todos os sergipanos passa a ter, após quase 170 anos de história, a primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita. Com as vitórias de Deus, assumo o compromisso de cuidar das pessoas que aqui moram e convocar os serviços públicos da Prefeitura, especialmente para os menos favorecidos, como foi toda a minha história”, afirmou a prefeita.

Emília teve como principais bandeiras a melhoria da saúde pública, a educação de qualidade e a ampliação das políticas de mobilidade urbana e inclusão social. Junto ao seu vice-prefeito, ela venceu a disputa em 2º turno com 165.924 votos, representando 57,46% dos votos válidos, enquanto Luiz Roberto obteve 122.842 votos, que corresponde a 42,54% dos válidos.

“Foi uma campanha linda, limpa, vibrante, verdadeira. Uma onda azul da esperança invadiu os lares da nossa capital. Crianças e idosos vinham ao meu encontro de forma espontânea. Esse amor e acolhida me renovavam diariamente e reafirmavam minha missão”, disse.

A solenidade contou autoridades e familiares dos eleitos. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) não compareceu ao ato e foi representado pelo procurador-geral do município, Sidney Amaral Cardoso.

Além da posse, a solenidade inclui a transmissão de cargo e a outorga da Comenda da Ordem do Mérito Serigy, em grau Grão-Mestre, à nova prefeita.

A cerimônia foi presidida pela Mesa Diretora do Legislativo, composta por cinco vereadores, que abriu a sessão em nome do povo aracajuano.

Dando continuidade à solenidade de posse, nesta quinta-feira (02), a prefeita fará o plantio de 30 mudas no Parque Augusto Franco. Em seguida, ela vai acompanhar a posse dos 16 secretários. No sábado, a prefeita vai participar de uma missa e de um culto na capital.

Foto: CMA