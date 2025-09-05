Prefeita Emília Corrêa e vice-prefeito Ricardo Marques recebem presidente nacional do Cidadania

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, esteve reunido nesta sexta-feira (5), com a prefeita Emília Corrêa, o presidente nacional do partido Cidadania e o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania).

O encontro teve como pauta o fortalecimento político e o diálogo sobre os rumos do partido em Sergipe. Durante a reunião, Ricardo Marques reafirmou seu compromisso de seguir firme ao lado do seu agrupamento, defendendo os interesses da população aracajuana.

“Nosso propósito é claro: continuar ouvindo e representando a voz do povo, com transparência e lealdade ao projeto que ajudamos a construir”, destacou o vice-prefeito.

Por Assessoria de Imprensa