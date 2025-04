PREFEITA EMILIA CORRÊA EMBARCA PARA O CANADÁ E ASSUMA A PREFEITURA, O VICE RICARDO MARQUES ATÉ O PRÓXIMO DIA 22

A prefeita de Aracaju Emília Corrêa (PL), informou através de suas redes sociais nesta sexta-feira (11), que irá se licenciar do cargo e embarca para o Canadá para conhecer o que acabou de nascer. “Quem me acompanha sabe que, devido o meu trabalho como vereadora e depois por conta da campanha eleitoral, faz muito tempo que não me encontro com minha família. Agora, surgiu a oportunidade de revê-los e conhecer meu netinho”, disse a prefeita. Essa é a primeira vez que Emilia se licencia para viajar ao exterior.

Emília fez questão de informar que a viagem é particular e não custará nada aos cofres públicos.

Por conta da viagem para fora do País, assume interinamente o vice-prefeito, Ricardo Marques (Cidadania), a partir deste sábado (12) até o próximo dia 22.