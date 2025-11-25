PREFEITA EMÍLIA CORRÊA ENVIA À CÂMARA O PROJETO QUE INSTITUI O ABONO NATALINO NO PROGRAMA AME

Com o objetivo de fortalecer a segurança alimentar e a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade no período das festas natalinas, a prefeita Emília Corrêa enviou à Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei que institui um abono natalino no âmbito do Programa de Transferência de Renda Auxílio Municipal Especial – AME.

O PL 470/2025 propõe que o benefício financeiro mensal seja pago em dobro em dezembro, passando de R$ 300 para R$ 600 no último mês de cada ano.

O AME é um benefício eventual voltado a até 1.500 famílias aracajuanas em situação de vulnerabilidade social, destinado a combater a fome, a insegurança alimentar e a promover a intersetorialidade com as políticas de trabalho, educação e saúde.

Para a prefeita Emília Corrêa, o projeto promove justiça social e mais dignidade durante o período festivo. “Esse momento natalino é de união, de celebração entre as famílias, e por isso estamos propondo esse abono para que essa festa também chegue à casa das pessoas que mais precisam. Isso é dar dignidade, é entender e enxergar as necessidades da nossa população”, afirmou.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA