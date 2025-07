Prefeita Emília Corrêa faz balanço dos seis primeiros meses de gestão

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, concedeu entrevista ao vivo, nesta segunda-feira, 7, ao telejornal SE1, da TV Sergipe, para fazer um balanço dos primeiros seis meses de sua administração. Durante a conversa com a apresentadora, Susane Vidal, a gestora destacou os principais avanços da capital neste período em que ela está a frente da gestão, falou sobre os desafios enfrentados e reafirmou o compromisso com uma cidade mais moderna, humana e eficiente.

Logo na primeiro momento, Emília definiu os seis meses como “intenso e transformador”. A prefeita destacou que um dos pontos de destaque foi a revolução no transporte coletivo, considerada por ela como uma das maiores entregas até o momento. “Fizemos em seis meses o que uma licitação prometia fazer em 11 anos. Já temos 68 ônibus com ar-condicionado, sendo 15 elétricos, e outros chegarão em breve”.

“É um avanço ambiental e social para Aracaju e para a Grande Aracaju, que também foi beneficiada”, explicou a prefeita Emília Corrêa ao falar sobre a sua decisão de expandir os ônibus com ar-condicionado para os municípios de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão.

A prefeita reforçou que os ônibus elétricos já foram entregues às empresas e aguardam ajustes técnicos com a Energisa e a SMTT para começarem a circular. Ela esclareceu ainda que os veículos são de propriedade da prefeitura e estão sendo operados pelas empresas em regime de comodato, com rigorosa fiscalização pública.

Outro ponto central da entrevista foi a limpeza urbana. A prefeita Emília reconheceu os problemas enfrentados nos primeiros meses, com a necessidade de rompimento de um contrato emergencial que não atendeu às exigências. Uma nova empresa assumiu o serviço, com mais estrutura e custo inferior ao da gestão anterior, enquanto a licitação definitiva, inédita na história da cidade, já está em fase de análise pelo Tribunal de Contas.

“Queremos que a licitação passe pelo crivo dos técnicos do Tribunal de Contas para evitar erros. Tivemos sim a questão que precisamos fazer um contrato emergencial, mas a empresa escolhida inicialmente não cumpriu o que estava previsto. Rompemos o contrato de forma unilateral, sem multa, já que não houve entrega do serviço. Em seguida, firmamos um novo contrato emergencial, que seguirá até a conclusão da licitação, que está em fase avançada”, ressaltou a prefeita.

Na educação, a prefeita anunciou a convocação imediata de 175 aprovados no concurso do magistério, além da ampliação de creches e reestruturação de escolas e garantiu que todos os convocados serão nomeados. “Todos que foram convocados vão assumir e isso será para logo. Estamos investindo em infraestrutura, mas também em quem cuida das nossas crianças e adolescentes”, ressaltou.

Na saúde, a gestora destacou as melhorias no Hospital Nestor Piva, a entrega da nova unidade pediátrica no Hospital Fernando Franco, com entrada separada e atendimento humanizado, além das ordens de serviço para a construção de três Unidades de Saúde da Família (USF’s), um marco, já que há, pelo menos, oito anos não se constrói uma unidade de saúde da família em Aracaju. Em relação às dificuldades encontradas nas unidades de saúde, a prefeita Emília garantiu que as soluções estão sendo construídas.

A entrevista também abordou o envio do projeto de revisão da contribuição previdenciária, que altera a alíquota de 11% para 14%, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A gestora assegurou que a prefeitura fará uma compensação financeira e que as mudanças estão sendo debatidas com os sindicatos. “No projeto está inicialmente uma compensação financeira de 3% por parte da prefeitura, mas isto está sendo discutido, podendo até sofrer uma alteração para mais, para que não haja nenhum tipo de prejuízo para o funcionalismo público”.

“Essa gestão valoriza quem cuida. Estamos garantindo reajuste, reconhecimento e diálogo permanente. Isso a gente vem mostrando com o reajuste linear de 6,26, aplicando também o reajuste que estava sendo judicializado, que gira em torno de 20% para a administração geral. Então são mudanças positivas que são construídas junto com os servidores nas rodadas de conversa da Mesa Permanente de Negociação”, ressaltou.

Emília também falou sobre a reforma administrativa, destacando a criação de pastas para mulheres, pessoas com deficiência, cultura e a transformação da articulação política em articulação, parcerias e investimentos. Segundo ela, as mudanças obedecem ao plano de governo e ampliam a capacidade da gestão de responder com agilidade e sensibilidade às demandas sociais.

Ao final, a prefeita reforçou que o ritmo continuará acelerado: “Foram seis meses intensos. Se for da vontade de Deus, teremos mais quatro anos de intensidade, compromisso e transformação. Aracaju está trilhando o caminho de uma cidade mais justa, moderna e acolhedora”.

Foto Felipe Bass