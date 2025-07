PREFEITA EMÍLIA CORRÊA INICIA O CICLO DE REUNIÕES PARA VALIDAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, reuniu-se na tarde desta sexta-feira (11), com secretários para dar início ao processo de validação dos projetos estratégicos da gestão.

O encontro aconteceu na sede da Prefeitura e marcou a primeira de uma série de reuniões que serão realizadas com esse objetivo. O encontro aconteceu na sede da Prefeitura e contou com a participação da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), da Secretaria Municipal da Articulação, Parcerias e Investimentos (Sempi), da Secretaria Municipal de Governo (Segov) e da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) e a Procuradoria-Geral do Município (PGM).

De acordo com a prefeita Emília, a decisão de dividir a validação em blocos tem como objetivo tornar o processo mais eficiente e permitir ajustes pontuais, quando necessários. “Optamos por fazer em blocos para que, caso houvesse necessidade de incluir, retirar ou ajustar alguma pauta, conseguíssemos dialogar melhor em cada etapa”, explicou.

A gestora também destacou a importância da integração entre os órgãos da administração para garantir que os resultados esperados sejam alcançados com mais segurança e agilidade. “Nosso planejamento estratégico será cada vez mais eficaz e por isso estes encontros são extremamente necessários e importantes. Esse trabalho conjunto evita atropelos e dá mais segurança à gestão”, afirmou.

A consultora para Assuntos Governamentais da Prefeitura de Aracaju, Alana Vasconcelos, também participou da reunião e ressaltou a importância dessa escuta qualificada para o alinhamento interno da gestão. “Esse processo de validação permite que cada secretaria tenha voz e que os projetos sejam avaliados de forma técnica e conjunta. A proposta é garantir mais assertividade nas entregas e fortalecer o compromisso da gestão com o planejamento e a transparência. Teremos outras reuniões. Esse foi apenas o início. Agora seguimos com o acompanhamento das atividades e da execução de cada iniciativa” ressaltou.

O secretário de Articulação, Parcerias e Investimentos (Sempi), Fábio Uchôa, pontuou que a Sempi, apesar de ser uma nova secretaria, trabalha de forma estratégica para que o planejamento avance com celeridade. “A estrutura atual da secretaria é fruto de uma reformulação recente, que transformou a antiga pasta de Articulação em uma secretaria com papel mais estratégico. Antes era uma secretaria meio, e agora passou a ser também uma secretaria fim, com foco na atração de investimentos privados para o município. Essa é uma diretriz clara da prefeita Emília, que quer fortalecer essa frente, que era incipiente em gestões anteriores”, explicou.

Segundo Uchoa, embora os desafios sejam grandes, o compromisso da equipe é trabalhar com agilidade e responsabilidade. “Todo início de atividade é sempre difícil, mas estamos tentando dar a agilidade que a prefeita pede, e ela é muito exigente nesse ponto. Temos conversado com ela para alinhar as prioridades do plano de governo e trabalhado com muito empenho para estruturar essas parcerias da forma mais sólida possível”, afirmou.

Ao todo, estão previstas mais quatro reuniões de validação, reunindo diferentes setores da administração municipal, com foco em garantir a efetividade e a execução dos projetos que compõem o planejamento estratégico da gestão da prefeita Emília Corrêa.

Foto Felipe Bass