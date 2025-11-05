PREFEITA EMÍLIA CORRÊA LANÇA A CIPTEA E MATERIALIZA O COMPROMISSO COM A INCLUSÃO EM ARACAJU

A Prefeita Emília Corrêa lançou oficialmente, nesta terça-feira, 4, por meio da Secretaria da Família e Assistência Social de Aracaju (Semfas) a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

A iniciativa representa um importante avanço na garantia dos direitos e na promoção da inclusão das pessoas com TEA em Aracaju, facilitando o acesso a serviços e garantindo prioridade no atendimento em órgãos públicos e estabelecimentos privados na capital.

“Esse recurso nasce com a finalidade de oferecer acolhimento a todos. Quando instituímos, pela primeira vez na história de Aracaju, a Secretaria daPessoa com Deficiência, nosso propósito era claro, garantir que ninguém ficasse para trás. Cada passo que damos desde então mantém esse mesmo sentido. Tenho carregado esta causa em meu coração desde quando estive vereadora. Assinei o Decreto, regulamentei a Lei nº 5.762/2023 que previa a criação da carteira, sancionei, e, hoje, com este instrumento, estamos de fato, concretizando e garantindo mais respeito, prioridade e visibilidade às pessoas com TEA na cidade que acolhe, entende as diferenças e oferece as oportunidades de maneira igualitária”, destacou a prefeita Emília Corrêa.

Para ter acesso ao cartão, é preciso acessar o site (ciptea.aracaju.se.gov.br), realizar o cadastro e fazer uma nova solicitação. Em seguida, fazer o login, preencher as informações e anexar os documentos. A secretária municipal da Assistência, Simone Valadares, relembra que o projeto de Lei foi de autoria da prefeita Emília.

“Enquanto vereadora, a prefeita foi responsável pelo Projeto de Lei. Agora, no executivo, coloca em prática o que foi idealizado. Aracaju lança a CIPTEA, a Semfas responsável pelo sistema, é o município fortalecendo a política de inclusão. Para solicitar o documento, basta ser morador de Aracaju, ter o laudo médico do TEA e ser maior de 18 anos ou ter um responsável legal”, reitera a gestora.

Mãe atípica e servidora pública, Vaneide Dias ressalta que a carteira vai proporcionar uma legitimidade a causa e mais respeito aos autistas. “Cada ação que promove inclusão é uma vitória de toda a sociedade. Enquanto mãe atípica, sei o quanto nossa rotina é desafiadora. A CIPTEA é mais do que um documento: é um símbolo de respeito, empatia e valorização das pessoas com autismo e suas famílias”, pontuou.

Geane de França, também compactua do mesmo sentimento, para ela, trata-se de uma ferramenta necessária para a inclusão. “O lançamento da CIPTEA simboliza reconhecimento e dignidade para nossos filhos. É o olhar do poder público dizendo: “nós vemos vocês, nós respeitamos vocês, e queremos caminhar juntos”, isso representa muito para nós. Obrigada por ter nos enxergado com tanta empatia nossa luta”, comentou.

Foto AAN