PREFEITA EMÍLIA CORRÊA LANÇA CAMPANHA DE CONGELAMENTO DE IPTU E NOVA MARCA DA PREFEITURA DE ARACAJU

Aracaju está de cara nova e com mais familiaridade com o município e com os aracajuanos e, de quebra, vai iniciar 2025 dando de presente para o contribuinte uma significativa folga no bolso.

As informações foram passadas nesta segunda-feira (13), pela prefeita do município, Emília Corrêa, pelo vice-prefeito e secretário de Comunicação Social, Ricardo Marques, e pelo secretário municipal da Fazenda, Sidney Thiago, em coletiva de imprensa realizada no auditório da Prefeitura de Aracaju.

Na ocasião, os gestores anunciaram a campanha de congelamento do IPTU e a nova marca de identidade da gestão da Nova Aracaju. “O objetivo deste trabalho visual é fazer com que o aracajuano volte a se identificar com Aracaju e com a gestão municipal. A marca é inovadora: mantemos o brasão e exploramos elementos com cores que identificam o nosso município, como o céu da nossa cidade, o mercado, os frutos”, detalha Ricardo Marques.

Com o slogan Uma Nova Cidade, já anunciado nos canais de comunicação do município, Ricardo diz que a frase apresenta para a população a chegada de uma equipe disposta para trazer novidades, resolutividades e mudanças efetivas. Para uma melhor visualização da “nova cara” da prefeitura, foi apresentado um vídeo institucional, com apresentação da coordenadora de rádio e da TV Web da Prefeitura de Aracaju, Alessandra Fraco, que destacou pontos turísticos do município e a mensagem de uma gestão que trabalha para o povo e pelo povo aracajuano.

A prefeita Emília Corrêa estava radiante com o novo layout do município. “Tá lindo, né, gente!”, exclamou para o imenso público da imprensa sergipana. “Moramos em uma cidade que é praticamente verão o ano todo, e até mesmo quando estamos no inverno nem esfria tanto assim. Portanto, nada mais justo do que trazer as cores fortes do verão para a nossa identidade”, destacou Emília.

IPTU

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 e 2026 estão congelados, ou melhor, congeladinhos. E o termo diminutivo da palavra que dá nome à campanha de IPTU da Prefeitura de Aracaju, “IPTU Congeladinho”, que veda o aumento do imposto no município nesses dois anos. Segundo Emília, o IPTU congelado existe e é real, mas que teve um “dedinho feio” da gestão passada metido nessa iniciativa. “No nosso programa de governo estabelecemos o congelamento do IPTU. Mas para que essa ação fosse colocada em prática, pedimos ao prefeito Edvaldo Nogueira para que ele aceitasse nosso pedido, já que ainda não tinha legitimidade para fazer”, explica Emília.

A prefeita afirma que a gestão do então prefeito Edvaldo Nogueira agiu de má fé na confecção dos boletos de IPTU de 2025, em uma tentativa de confundir a população e desestabilizar a imagem dela perante os aracajuanos. “Acontece que teve aproximadamente 10 mil imóveis que passaram por alteração e, com isso, muda o valor da base. E mesmo sabendo do congelamento, a gestão anterior emitiu os boletos com os reajustes. Mas nossa equipe já está se debruçando para atualizar de forma correta esses comprovantes. O que posso garantir é que nossa campanha de congelamento é verdadeira e é correta”, afirmou.

O secretário da Fazenda, Sidney Thiago, explicou que para pagamento da cota única há o desconto de 7,5%, desde que não haja débito anterior. “Para o pagamento integral, o vencimento é dia 17 de janeiro e, para os que desejam parcelar, o valor pode ser dividido em até 10 vezes, com o primeiro boleto tendo como vencimento 5 de fevereiro. É importante destacar que essas datas de efetivação do débito foram definidas pela gestão anterior”, explica Sidney.

A Prefeita Emília Corrêa encerrou a coletiva destacando que mais de 200 mil contribuintes serão beneficiados com a iniciativa e que a medida não trará impactos nas despesas do município . “O que estamos fazendo é minimizando as consequências que a população passou, no passado, com as falsas promessas de congelamento. Por isso, o município não estava tendo pagamento do imposto, há muitos inadimplentes, por causa do valor alto. Então, a prefeitura nem recebia e ainda deixava o contribuinte de maneira irregular. Portanto, quando a gente congela, começa a chegar a receita, já que os munícipes passam a ter uma melhor condição de regularizar os seus débitos com o município”, conclui Emília.

Foto ascom ASN