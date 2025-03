PREFEITA EMÍLIA CORRÊA PARTICIPA DE REUNIÃO COM MINISTRO DA CASA CIVIL PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS DO NOVO PAC

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou nesta quinta-feira (27), da reunião organizada pelo Governo Federal com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o secretário-geral da Presidência da República, Márcio Macedo, e o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri. O encontro foi realizado no Centro de Convenções AM Malls Sergipe.

O evento, que contou com a presença de prefeitos e prefeitas de municípios sergipanos, teve como principal objetivo promover a integração das equipes do governo federal, estadual e das administrações municipais para identificar obstáculos que estejam impedindo o início ou a celeridade das obras realizadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Além disso, a cúpula do Governo Federal reforçou com os gestores os critérios para indicação de projetos que possam ser contemplados pelo PAC Seleções, que prevê mais de R$ 49 bilhões em obras financiadas pelos ministérios das Cidades, da Saúde, da Educação, da Cultura, da Justiça e do Esporte.

O ministro Rui Costa destacou que a maior parte das obras em execução está nos municípios, algo que se repete nos 27 estados do país. “Por isso, exige de nós um olhar detalhado para garantir que essas obras avancem com celeridade. Como 2024 foi um ano eleitoral, muitas obras municipais tiveram um ritmo mais lento em comparação às estaduais e federais. Agora, com os novos prefeitos empossados desde janeiro, temos promovido encontros presenciais e virtuais com governadores e prefeitos para destravar contratações e acelerar a execução das obras em andamento”, afirmou.

Para a prefeita Emília Corrêa, a reunião foi fundamental para esclarecer prazos e reduzir a burocracia na execução dos projetos. “A proposta deste encontro, de alinhar nossas ações e esclarecer pontos importantes, possibilitará que, juntos — governo federal, estadual e municipal —, possamos contratar e acelerar as obras do PAC. Tenho plena confiança de que avançaremos no propósito de entregar resultados concretos para nossa população”, destacou Emília.

Foto: Karla Tavares