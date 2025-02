Prefeita Emília Corrêa participa de seminário no Tribunal de Contas

A prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques participaram da abertura do seminário “Governança, Sustentabilidade e Controle Externo: Os Desafios do 1º Ano de Gestão Municipal”, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), nesta terça-feira, 18. O evento, com duração de dois dias, tem como público-alvo gestores e servidores municipais de 20 municípios sergipanos.

Para a prefeita Emília Corrêa, governança, sustentabilidade e controle externo são compromissos concretos para uma administração pública responsável e dedicada ao povo. “Desejo que este seminário traga conhecimentos e experiências essenciais a todos os participantes, que sejam dois dias de muita produtividade e de informações fundamentais para o bom andamento das gestões municipais. Meus parabéns ao TCE, na pessoa da presidente, a conselheira Suzana Azevedo, por tão importante iniciativa”, disse Emília.

Para a presidente do TCE/SE, a conselheira Suzana Azevedo, o objetivo do TCE com o seminário é ajudar os gestores municipais a encontrar os caminhos para uma gestão eficiente e, para isso, orientá-los sobre a nova lei de licitações, governança, gestão pública e políticas públicas de educação, saúde e assistência social. “Esta é a primeira vez que o TCE sedia esse evento em Aracaju. Por isso, nada mais justo do que convidar a prefeita Emília Corrêa para a abertura do seminário, sobretudo por ela ser a mulher que está administrando o destino de Aracaju pelos próximos quatro anos”, destacou Suzana.

Neste primeiro dia de seminário, a programação abordou o tema “Sustentabilidade e Governança Ambiental Municipal”, com palestras ministradas pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas de Sergipe, Eduardo Côrtes, e pela promotora de Justiça do MP/SE, Aldeleine Melhor Barbosa. “A sustentabilidade se destaca como um aspecto cada vez mais presente na agenda pública. Programar políticas sustentáveis não é opcional, mas uma necessidade urgente para garantir um futuro próspero e equilibrado”, concluiu a prefeita.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA