Prefeita Emília Corrêa realiza inauguração de reforma da EMEI, no Soledade

A prefeita Emília Corrêa realizou, na manhã desta segunda-feira, 29, a inauguração de reforma da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Maria Givalda da Silva Santos, no bairro Soledade, na Zona Norte de Aracaju. O projeto teve como objetivo modernizar e ampliar as condições de infraestrutura da unidade, que oferece creche em tempo integral e pré-escola em dois turnos, criando um ambiente mais acolhedor, acessível e seguro para crianças, professores e colaboradores.

A inauguração marca o retorno da unidade ao funcionamento em sua sede própria, já que, desde 2020, os alunos da EMEI estavam integrados provisoriamente à Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Jaime Araújo. O espaço já começa a atender às crianças nesta terça-feira, 30.

Durante a solenidade, a prefeita foi recebida por autoridades, servidores da escola e pais de estudantes acompanhados de seus filhos. Ela enfatizou que a inauguração vai muito além da oferta do espaço reformado, mas fortalece a garantia de acolhimento, alimentação saudável, fraldas e outros materiais fundamentais ao dia a dia dos atendidos. “Esse é o cuidado que a prefeitura desempenha, porque a gente sabe das dificuldades das mães, das famílias, mães que querem trabalhar e se não tiver um espaço como esse aqui, não vai conseguir e assim o sustento da casa fica prejudicado. Então, isso aqui é de uma dignidade e de uma segurança para essas famílias, que contarão com cuidadoras preparadas”, enfatizou a prefeita, que também foi presenteada com uma boneca pela comunidade de artesãs.

Ao visitar às instalações, a prefeita ressaltou, ainda, o crescimento do bairro historicamente negligenciado. “No Soledade, há tempos, se acumulava uma grande lixeira. Hoje a gente está cada vez mais cuidando e entregando dignidade para as pessoas”, afirmou.

A diretora, Maria da Conceição Teles, estava extasiada antes mesmo da solenidade começar. “Eu estou em êxtase. Nós que acompanhamos desde o início, depois de passar esses quatro anos em outra escola de uma forma totalmente adaptada, sabemos o quanto isso daqui é maravilhoso. E não é um sentimento só meu não, é um sentimento de todos que fazem parte do Givalda. A creche integrada era uma das urgências da escola. Não tínhamos espaço, eram só quatro salas. Agora são oito salas. Aqui as crianças estarão seguras e os pais poderão trabalhar tranquilamente”, afirmou a diretora, em exercício desde 2016.

Equipamento histórico no Soledade

Fundada em 1986 como Creche Nossa Senhora da Soledade, a creche-escola nasceu a partir da mobilização das mães da comunidade. Em 2000, passou pela primeira reforma e, em 2006, ganhou o nome atual, homenageando a educadora Maria Givalda da Silva Santos. Agora, em 2025, vive o maior marco de sua história, uma reconstrução completa.

No período entre 2018 e 2025, a EMEI quase triplicou sua capacidade de atendimento, num salto de 164 para 442 estudantes. Isso também possibilitou uma conquista importante: zerar a lista de espera por vagas na região. Hoje, o espaço conta com turmas pela manhã, à tarde e em tempo integral, sendo divididas em creche, para crianças de seis meses a 3 anos de idade e pré-escola para crianças de 4 a 5 anos.

A inauguração das obras da EMEI representa não apenas uma conquista para a comunidade, mas também um avanço significativo na qualidade da educação infantil do município. A secretária da Educação, Edna Amorim, também discursou como uma educadora que conhece os anseios da escola pública. “Para uma educadora, é um momento ímpar e muito feliz, porque a inauguração dessa obra permitiu ampliação e renovação de todo o equipamento. A escola está linda, como nossos alunos merecem. Sejam eles de que zona for, norte ou sul, o padrão de qualidade não vai cair. A nossa prefeita, a doutora Emília Corrêa, deu uma determinação: acolhimento, escola prazerosa e todos os nossos alunos dentro das nossas escolas. E estamos cumprindo”, disse.

Estrutura reformada foi aprovada população

Com mais de 1.100 metros quadrados, a área construída contou com R$ 4,4 milhões em investimentos aplicados em uma infraestrutura moderna, favorecendo o aprendizado e o acolhimento das crianças. São 12 banheiros, sendo dois para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), dois infantis para PNE e um infantil adaptado; quatro fraldários, dois solários, um lactário e um berçário; sete salas de aula; uma sala de professores, uma diretoria, uma coordenadoria, um almoxarifado; um secretaria, um arquivo, uma sala de recursos e uma sala de serviço; duas dispensas (perecíveis e não perecíveis); dois depósitos, uma copa, uma cozinha, um refeitório e dois pátios cobertos; casa de lixo e casa de gás; parquinho e paisagismo.

O mobiliário e os materiais foram substituídos por equipamentos novos, tornando a unidade totalmente adaptada, inclusive para Pessoas com Deficiência (PcD), com rampas e acessibilidade em todos os espaços.

Para Roberto Spinola, pai do Roberto Neto, de 2 anos, deixar a criança em boas mãos no novo espaço e em tempo integral vai trazer mais alívio à rotina de trabalho. “No prédio antigo, as crianças dividiam espaço com outras crianças maiores e aqui não será assim. Esse prédio novo vai trazer mais mais conforto para as crianças e não vai ter essa mistura, além de mais vagas para a comunidade. A comunidade da Soledade precisava muito dessa creche e eu agradeço à prefeita pela inauguração”, afirmou.

Já Maria Edileuza dos Santos, dona de casa que mora há 22 anos no bairro, definiu a inauguração como “uma grande emoção” ao ver o crescimento do bairro e também do seu neto, Nathan Luis, de quatro anos de idade. “Fico feliz que ele vai vir para um lugar melhor. Eu vejo que ele é bem cuidado pelos profissionais, eu sei que ele fica em boas mãos e fico tranquila. Ele é o meu primeiro e único netinho e ficou empolgado pra vir hoje. Ele está feliz, veio para cá dizendo que é linda a escola dele”, comentou, sobre o neto que, durante a solenidade entregou flores à prefeita.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA