Prefeita Emília Corrêa realiza mais uma reunião para validação de planejamento estratégico

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, reuniu-se na manhã desta terça-feira, 22, com alguns secretários e técnicos para dar continuidade à série de reuniões para o processo de validação dos projetos estratégicos, elaborados pelas secretarias durante as Oficinas do Planejamento Estratégico. O encontro foi realizado na Sala de Reuniões da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), e contou com a participação dos gestores da SMTT, Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) e Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev).

Este foi o segundo encontro de uma série de quatro que estão previstos com esse objetivo, reunindo diferentes setores da administração municipal. Durante o encontro, os representantes de cada pasta fizeram uma apresentação dos seus projetos estratégicos, mostrando os seus objetivos, de que forma estão alinhados ao Plano de Governo, previsão de recursos financeiros, entre outras metas.

“Hoje foi mais uma reunião do nosso Planejamento Estratégico, que é uma peça fundamental para o desenvolvimento da nossa gestão de forma organizada e planejada. Essa ligação com as secretarias diretas e indiretas vai nos dar mais eficiência no resultado daquilo que temos planejado. Hoje pudemos acompanhar e validar alguns desses projetos. A nossa responsabilidade é muito grande e esse planejamento é fundamental não só para a gente, mas para toda a população”, afirmou a prefeita Emília Corrêa.

As apresentações foram realizadas por meio da Plataforma TARGET, onde os projetos estão cadastrados e organizados por cada secretaria. Uma das principais cobranças da prefeita é que cada projeto esteja também alinhado ao Plano de Requalificação do Centro da Cidade. Todos os projetos apresentados foram validados pela prefeita Emília Corrêa, e agora passam para uma fase de monitoramento da implantação.

Para o secretário da Semdec, André David, o encontro foi importante para que todos possam alinhar as ações da administração. “A prefeita faz questão que essa seja uma gestão compartilhada. Nós, secretários, somos todos Prefeitura, então todos têm que estar trabalhando em uníssono. Essas reuniões servem para alinhar e hoje o encontro foi bastante produtivo”, declarou.

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe, também destacou a relevância do encontro. “Foi uma reunião para que todos os secretários e todos os órgãos sigam o pensamento da prefeita Emília Corrêa. A prefeita não pode pensar de uma maneira, e os seus auxiliares fazer de outra. Esse tipo de reunião de apresentação do Planejamento Estratégico para os quatro anos de gestão precisa estar todo fechado para que se tenha realmente o sucesso que a prefeita pretende”, disse.

Presenças

Estiveram presentes o secretário de Governo, Itamar Bezerra, o secretário da Semdec, André David, o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, o comandante da Guarda Municipal Ricardo Silva, a coordenadora-geral da Defesa Civil, Valéria Bidpo, a secretária adjunta da Comunicação, Gleice Queiroz, o presidente da AjuPrev, Luciano Paz Xavier, a consultora para Assuntos Governamentais da Prefeitura de Aracaju, Alana Vasconcelos, e técnicos de cada pasta, que fizeram as apresentações.

Foto: Felipe Bass/PMA