PREFEITA EMÍLIA CORRÊA RECEBE A EMBAIXADORA DA ESPANHA NO BRASIL E DIALOGA SOBRE AS PARCERIAS E INICIATIVAS

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu nesta terça-feira (17), a embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernández-Palacios Carmona, para tratar de possíveis parcerias e iniciativas conjuntas entre a capital sergipana e o governo espanhol.

A embaixadora informou a instalação do Consulado Honorário da Espanha em Aracaju, que será coordenado pelo empresário Paulo Escariz. Durante o encontro, também foram discutidos projetos em áreas de interesse mútuo, com foco no intercâmbio institucional.

“Encontros como esses são sempre importantes. E hoje nós temos uma representatividade em Aracaju, um cônsul honorário aqui na nossa cidade. Isso é importante para estreitar laços, aproximar culturas, somar forças para o município e, logicamente, promover intercâmbios. Tudo isso representa, certamente, desenvolvimento, evolução e uma grande oportunidade para a população de Aracaju”, destacou a prefeita Emília Corrêa.

A embaixadora Mar Fernández-Palacios Carmona avaliou positivamente o encontro com a prefeita Emília, destacando a sintonia entre ambas por serem as primeiras mulheres a ocuparem seus respectivos cargos. “Foi uma reunião excelente. Fiquei muito feliz em conhecer a prefeita, que compartilhou comigo as principais diretrizes de sua gestão e as ações já desenvolvidas na cidade. Conversamos também sobre possibilidades futuras e sobre áreas em que podemos construir parcerias, como educação, cultura e negócios espanhóis em Aracaju”, afirmou.

Durante a visita, a embaixadora também formalizou a apresentação do novo cônsul honorário da Espanha em Aracaju. Segundo ela, esta é a primeira vez que a capital sergipana conta com um consulado honorário. “Paulo Escariz, de origem espanhola, se dispôs gentilmente a assumir essa função e será o elo entre a embaixada, que está em Brasília, o consulado-geral em Salvador, e a cidade de Aracaju. Esperamos que, com essa nomeação, possamos garantir o apoio aos interesses dos espanhóis que vivem aqui, além de incentivar os intercâmbios entre Aracaju, Sergipe e a Espanha”, destacou.

O cônsul honorário da Espanha em Aracaju, Paulo Escariz, comentou sobre a responsabilidade de assumir a função, que exerce há cinco meses, e destacou a importância do encontro com a prefeita Emília Corrêa. “Foi uma reunião bastante produtiva. Viemos anunciar oficialmente a abertura do consulado honorário em Aracaju e iniciar um diálogo sobre possíveis parcerias entre a Espanha e o estado de Sergipe. Estou no início desta missão, com apenas cinco meses no cargo, mas muito motivado”, afirmou.

Presenças

Participaram da reunião o cônsul-geral da Espanha, Ignacio Pérez Cambra; o secretário municipal da Articulação, Parcerias e Investimentos, Fábio Uchôa; o vereador Lúcio Flávio; o diretor do Departamento de Administração Finanças da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e da Inovação, Ygor Sydharta Ferreira Costa; e a consultora para assuntos governamentais da Prefeitura de Aracaju, Alana Vasconcelos.

Foto: Karla Tavares/SecomPMA