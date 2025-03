PREFEITA EMÍLIA RECEBE ADEMI PARA DISCUTIR AS POLÍTICAS HABITACIONAIS E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu no gabinete, na tarde desta terça-feira (18), representantes da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe (ADEMI-SE).

A reunião teve como objetivo discutir estratégias para fortalecer a política habitacional da cidade.

Durante o encontro, foram apresentadas propostas para a atualização do Plano Municipal de Habitação, a criação de incentivos fiscais para empreendimentos habitacionais e a modernização do processo de licenciamento de projetos. Além disso, a ADEMI-SE destacou a importância de parcerias entre o setor público e privado para ampliar o acesso à moradia, especialmente para famílias de baixa renda.

A prefeita Emília Corrêa ressaltou o compromisso da gestão com a moradia digna e o desenvolvimento sustentável da cidade. “Nosso objetivo é garantir que Aracaju avance na oferta de habitação, facilitando o acesso à moradia e promovendo um crescimento urbano planejado. A prefeitura está aberta ao diálogo e busca de soluções eficazes para atender às demandas da população”, afirmou.

Entre os encaminhamentos da reunião, ficou definida a criação de grupos técnicos para revisar a legislação municipal e propor medidas que facilitem a implementação de novos programas habitacionais. A revitalização do Centro também esteve em pauta, com sugestões para incentivar a ocupação da região e estimular investimentos no setor.

O presidente da ADEMI-SE, Evislan Souza disse que a ideia é que com esses grupos o trabalho se torne mais célere e eficiente. “O objetivo é fazer uma parceria onde o mercado imobiliário some forças com a prefeitura para que a gente leve empreendimentos para aquela área e torne ela habitável para fortaleça o turismo, o comércio, bem como revitalizar objetivando que novos pessoas tenham interesse em morar ali no centro que é uma região histórica e importante para a capital”.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA