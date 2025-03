Prefeita Emília Corrêa recebe diretoria da Comissão de Defesa da Mulher da OAB/SE

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu nesta sexta-feira, 26, a visita institucional da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CDDM) da Ordem dos Advogados em Sergipe (OAB/SE). A visita faz parte da agenda da CDDM do mês de março, que concentrou reuniões com instituições do Estado, como a Câmara Municipal de Aracaju e Assembleia Legislativa de Sergipe, para alinhar parcerias com a Comissão.

Com a prefeita, a CDDM colocou em pauta a possibilidade de assinatura de um Termo de Cooperação entre a Prefeitura de Aracaju e a Comissão. “Sempre fico muito tocada, emocionada com a pauta relacionada às mulheres e, principalmente, com mulheres que representam outras mulheres. Então, me posicionei favorável à compactação de Termo de Cooperação, já pensando também na Secretaria da Mulher, que elas podem colaborar demais. É como eu sempre digo: se sozinha somos incríveis, imagine juntas”, disse Emília.

Para a presidente da CDDM, Leila Leandro, a reunião foi satisfatória, sobretudo pelo apoio da prefeita aos projetos da Comissão. “Viemos com grandes expectativas e todas foram atingidas. Estamos saindo daqui satisfeitas com o encontro. Conversamos sobre vários projetos, não apenas sobre a questão de violência, mas também sobre o empoderamento feminino. A prefeita foi muito solicita e positiva em apoiar os nossos projetos. Vamos agora nos organizar para firmar essa parceria de forma oficial e construir como se dará essa relação em longo prazo”, destacou Leila.

Também participaram da reunião a coordenadora-geral da CDDM, Mirella Andrade Barros, da coordenadora da CDDM, Bruna Jesus da Costa, da conselheira federal da OAB/SE, Clara Arlene Ferreira, e da consultora do gabinete da prefeita, Alana Vasconcelos.

Foto: Ronald Almeida/Secom