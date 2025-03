PREFEITA EMÍLIA CORRÊA RECEBE EMBAIXADOR DO AZERBAIJÃO PARA DISCUTIR PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu em seu gabinete, nesta terça-feira, 25, o embaixador do Azerbaijão no Brasil, Rashad Novruz. O encontro, intermediado pelo deputado federal Rodrigo Valadares, teve como objetivo discutir parcerias futuras entre a capital sergipana e o país euro-asiático, com destaque para educação, cultura e urbanismo.

A vereadora Moana Valadares também participou da encontro. Durante a reunião, a prefeita destacou a importância de estabelecer laços internacionais que possam contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Aracaju.

A prefeita Emília Corrêa apresentou ao embaixador a necessidade de escolas que atendam crianças atípicas e bebês de colo, reforçando a importância da educação inclusiva. “Receber o embaixador do Azerbaijão aqui no nosso gabinete foi uma grande alegria. Essa visita abre oportunidades para parcerias importantes, especialmente nas áreas de educação e cultura. O Azerbaijão tem projetos voltados para o fortalecimento da educação, e acreditamos que essa troca pode trazer benefícios significativos para nossa cidade”, afirmou.

A gestora destacou ainda a importância de garantir atendimento às crianças atípicas. “Fiquei muito grata ao perceber a preocupação do embaixador com as crianças, algo que me toca profundamente. Durante a conversa, fiz questão de destacar a necessidade de escolas que atendam crianças atípicas e bebês de colo, especialmente aquelas com autismo e deficiência. É possível construirmos algo juntos nessa área, e esse é um dos meus maiores desejos para Aracaju”, completou Emília.

O embaixador Rashad Novruz afirmou que é possível atender inicialmente a demanda da prefeitura com um tipo específico de escola, mas que a ideia é formalizar mais projetos no futuro. Ele ressaltou que o Azerbaijão tem interesse em ampliar suas parcerias com cidades brasileiras e que a educação inclusiva pode ser um dos pilares dessa cooperação.

O deputado federal Rodrigo Valadares destacou a importância da aproximação entre Aracaju e o Azerbaijão e ressaltou um elo cultural entre os dois territórios. “Descobrimos que a sanfona, é um instrumento tradicional tanto no Azerbaijão quanto na nossa música nordestina. Com isso, surgiu a ideia de trazer apresentações culturais do Azerbaijão para Aracaju. O embaixador também ficou encantado com a nossa Orquestra Sanfônica de Aracaju, e vamos enviar a ele material da apresentação do aniversário da cidade”, afirmou.

Outro ponto discutido foi o convite feito pelo embaixador para que a prefeita participe, em 2026, do maior fórum global de urbanismo, que será sediado em Baku, capital do Azerbaijão. “Baku é referência em modernidade e urbanismo, um exemplo para o mundo. Tenho certeza de que essa participação pode trazer ideias inovadoras para transformar Aracaju e colocá-la no caminho do crescimento sustentável”, destacou Rodrigo Valadares.

A visita do embaixador a Aracaju reflete uma tendência crescente de aproximação entre o Azerbaijão e o Brasil. Em outubro de 2023, por exemplo, Rashad Novruz participou de uma reunião na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados, onde expressou o desejo de estreitar relações com o Brasil em áreas como setor espacial, infraestrutura e políticas sociais.

Além disso, em abril de 2023, o embaixador visitou João Pessoa, com o mesmo objetivo da visita à Aracaju. Na ocasião, Novruz afirmou estar em busca de aprender sobre o potencial das cidades brasileiras e explorar possibilidades de cooperação em diversos campos.

