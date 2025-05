Prefeita Emília Corrêa recebe visita institucional da diretoria da OAB/SE

A prefeita Emília Corrêa se reuniu, na tarde desta sexta-feira (09), com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), Danniel Costa, acompanhado de outros membros da diretoria.

Dentre os temas discutidos no encontro, o convite para a celebração do aniversário da OAB/SE foi destaque.

A OAB/SE completa 90 anos no próximo domingo (11), dia posterior ao Forró da Advocacia. A prefeita Emília foi lembrada pela diretoria não apenas como convidada para os dois eventos, mas como homenageada pelo trabalho como chefe do executivo e pela atuação na diretoria da Ordem.

“A prefeita vai receber uma homenagem muito especial na segunda-feira por ser advogada, por ter sido gestora da OAB e também por ser a primeira mulher a assumir a chefia do Executivo Municipal”, contou o presidente Danniel Costa. “Também aproveitamos para convidar e divulgar o nosso Forró da Advocacia, que acontece amanhã, 10, e parabenizar a prefeita pelo brilhante trabalho na prefeitura. Eu tenho certeza que isso vai ficar na história como uma gestão para todos os aracajuanos reconhecerem”, completou.

Para a prefeita Emília Corrêa, o encontro representou “um resgate afetivo da memória com a OAB”. “Passa um filme na minha cabeça, da minha atuação, não só na OAB, mas como advogada também ali nos fóruns. Receber o presidente da OAB aqui na prefeitura com o convite dos 90 anos e o tradicional forró, representa alegria e honra. Isso, certamente, só fortalece a gente”, disse.

Esta é a segunda vez, em 2025, que o presidente da OAB faz uma visita institucional à prefeita Emília Corrêa. A primeira foi no dia 16 de janeiro, marcada como primeira agenda oficial da diretoria eleita para o triênio 2025-2027.

Danniel Costa falou sobre a importância da parceria entre a OAB/SE e o município. “O poder executivo, especialmente o poder executivo municipal, pode estabelecer muitas parcerias com a nossa instituição. Nós temos propósitos comuns, ideias comuns, e com a criatividade de Emília, com a força de vontade dela como uma prefeita que vem com ideias inovadoras, que está focando muito na tecnologia, de trazer coisas diferentes, eu tenho certeza que são duas gestões que combinam e que casam muito bem”, afirmou.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA