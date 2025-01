Prefeita Emília Corrêa recebe visita institucional da diretoria da OAB/SE

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu em seu gabinete, na tarde desta quinta-feira, 16, a visita institucional do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Sergipe, Danniel Costa. Esta foi a primeira reunião oficial da diretoria eleita para o triênio 2025-2027, a frente da OAB/SE.

“Nós depositamos muita expectativa na gestão da prefeita Emília, não só por ela ser uma advogada, mas por este ser um novo mandato e por trazer renovação para a prefeitura de Aracaju, e também por ser a primeira mulher a comandar o Poder Executivo Municipal”, destacou Danniel.

Além de reforçar a parceria entre a Ordem e o município, o presidente entregou à prefeita o convite para a posse solene da nova diretoria da OAB Seccional Sergipe, marcada para o dia 10 de fevereiro, que contará com a participação de representantes da OAB nacional.

“Estou muito feliz com esta visita, não apenas por ser advogada, mas também pela importância do trabalho da OAB Sergipe na proteção dos direitos dos advogados e na defesa dos interesses da população. Mais uma vez afirmo que a Prefeitura de Aracaju está de portas abertas para o diálogo e para receber recomendações de instituições como a OAB Sergipe, que contribuam para aprimorar o nosso cuidado com o povo aracajuano”, destacou Emília.

A nova vice-presidente da OAB/SE, Edênia Mendonça, reforçou a importância da parceria entre a OAB Sergipe e o município, além de parabenizar a prefeita por ser a primeira mulher a assumir a Prefeitura de Aracaju.

“É muito significativo para nós termos uma mulher representando o município. A prefeita é uma fonte de inspiração, não apenas por ser mulher, mas também por ser advogada e defensora do direito. Tenho certeza de que a OAB Sergipe terá uma parceria muito expressiva com o município durante a gestão da prefeita Emília Corrêa”, enfatizou Edênia.

Também estiveram presentes na reunião o tesoureiro da OAB/SE, Ismar Francisco, a secretária-geral da OAB/SE, Andréa Leite, a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) da OAB/SE, Glória Roberta, e o conselheiro da OAB/SE, Lúcio Fábio.

Foto: Diane Queiroz