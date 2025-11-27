Prefeita Emília Corrêa receberá Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar na Alese

Por iniciativa do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) e aprovação da Alese, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa Santos Bezerra (PL), receberá a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. A sessão especial acontecerá na próxima segunda-feira, 01 de dezembro, às 16h, e deverá reunir familiares, correligionários e amigos da homenageada.

“Emília tem uma história de luta ao longo da sua vida que merece esse reconhecimento por parte da Assembleia Legislativa. Como defensora pública, em diversos momentos fez a defesa técnica, jurídica, de pessoas que não tinham condições de pagar um advogado. E na vida política, enquanto vereadora da capital fez o seu papel de fiscalização, sempre se destacou. E, agora, com aprovação da maioria dos aracajuanos exerce o mandato de prefeita”, comentou Georgeo.

O autor da homenagem ressaltou também o marco histórico e político, já que Emília Corrêa foi a primeira mulher eleita prefeita da capital sergipana. “Entendemos que é uma homenagem mais do que justa para uma mulher que realmente honra com seus compromissos, fortalece a presença da mulher nos locais de poder e com certeza é exemplo para muitas pessoas no nosso estado”, frisa Passos.

Emília Corrêa é natural de Lagarto/SE, nasceu em 28 de julho de 1962 e mudou-se para Aracaju aos 16 anos. Formou-se em Direito pela Faculdade Tiradentes e ingressou na Defensoria Pública, como defensora, em 1988, aposentando-se após mais de 30 anos de serviços prestados. Na Defensoria foi corregedora-geral e secretária-geral, bem como presidente do Tribunal de Ética e conselheira da OAB/SE; professora na UNIT, apresentadora de programas de rádio e TV.

Honraria

A Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), criada em 1998 para homenagear pessoas e instituições que contribuem para o engrandecimento do estado e do Poder Legislativo.

Foto assessoria