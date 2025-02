PREFEITA EMÍLIA CORRÊA REÚNE COM SECRETARIADO PARA ATUALIZAÇÃO DE PROPOSTAS DO PLANO DE 100 DIAS

A prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito, Ricardo Marques, reuniram-se, neste sábado, 22, com os secretários municipais e os gestores das autarquias e fundações para atualização das propostas do plano de 100 dias. “É uma reunião de rotina da gestão, na qual os secretários prestam contas dos serviços executados, além de alinharmos e reforçarmos o plano de ação da Nova Aracaju. O nosso objetivo é trabalhar de forma conjunta, dialogando com todos ao mesmo tempo, para chegarmos ao consenso sobre onde estamos acertando e onde podemos melhorar”, disse Emília.

Na reunião, cada secretário e gestor apresentou o relatório das ações realizadas pelas respectivas pastas ao longo dos mais de 50 dias de gestão, além das propostas que ainda serão implementadas. Para a secretária de Saúde, Débora Leite, esses primeiros dias foram de muito diagnóstico, de ouvir os profissionais e os usuários, além de avaliar a logística de atendimento de cada unidade de saúde. “Este é um ano de planejamento, porque os recursos são escassos, finitos, e a demanda é crescente. Por isso, este momento de planejamento é tão importante, pois iremos definir quais serão as ações prioritárias”, explicou Débora.

No encontro, que teve duração de aproximadamente 5 horas, os gestores também foram apresentados à plataforma Tarjet, um software digital que facilitará a construção e o monitoramento dos projetos institucionais, incluindo o Plano de 100 Dias, o Planejamento Estratégico e o Plano Plurianual (PPA) do município. “É um sistema que ajudará muito a organização dos trabalhos da gestão. Por meio deste sistema, por exemplo, será possível analisar o andamento de cada ação proposta no plano de 100 dias. Com isso, teremos mais um recurso que proporcionará um trabalho mais eficiente, beneficiando o atendimento prestado à população de Aracaju”, destacou Emília.

Foto: Karla Tavares