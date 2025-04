Prefeita Emília Corrêa se licencia e transmite cargo para o vice Ricardo Marques

Neste sábado (12), a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, iniciou um período de licença para uma viagem pessoal ao Canadá, que ocorrerá de 12 a 22 de abril, sem remuneração e autorizada pela Câmara de Vereadores. Durante a sua ausência, o vice-prefeito Ricardo Marques assume a chefia do Executivo municipal, assegurando a continuidade das ações administrativas e dos serviços à população.

A chefe do Executivo municipal viajará para conhecer o neto recém-nascido. “Quem me acompanha sabe, entre o trabalho como vereadora, a campanha e agora como prefeita, faz muito tempo que não consigo estar com a minha família. E com esse feriadão, surgiu o momento ideal para realizar essa viagem tão esperada. Durante esses dias, quem assume o cargo é o meu vice, Ricardo Marques, que segue firme comigo na missão de cuidar de Aracaju. Faço questão de dizer que essa será uma licença sem remuneração. Solicitei esse afastamento com toda a responsabilidade e com aprovação da Câmara Municipal. O compromisso com a nossa cidade continua o mesmo. Agora com o coração ainda mais cheio de amor de vó”, disse Emília Corrêa.

O vice-prefeito Ricardo Marques, ao assumir a prefeitura interinamente, agradeceu a confiança da prefeita. “É uma missão que me deixa bastante honrado. Também aumenta minha responsabilidade e compromisso com meu povo. Farei todo o possível para dar continuidade ao trabalho que tem sido feito pela prefeita Emília. Chegamos juntos até aqui e continuaremos unidos em todos os momentos para o bem da cidade”, finalizou.

Ascom