PREFEITA EMÍLIA CORRÊA SE REÚNE COM MAIS DE 200 ATLETAS E REAFIRMA COMPROMISSO COM O ESPORTE EM ARACAJU

Reafirmando o compromisso com o esporte em Aracaju, a prefeita Emília Corrêa se reuniu nesta quinta-feira, 12, com mais de 200 atletas de diferentes modalidades, incluindo tanto categorias de base quanto atletas de alto rendimento. A iniciativa, intitulada ‘Encontro de Campeões’, teve como finalidade apresentar os projetos e programas que vêm sendo desenvolvidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp).

“Uma cidade com atletas é uma cidade com mais saúde. Quando a gente oferece preparo, também está oportunizando bem-estar. Por isso, estou muito feliz com este momento”, frisou a prefeita Emília. “Quero dizer a todos que estão aqui, independentemente da modalidade: todos os esportes revelam talentos e demonstram a força de uma cidade. É por meio dos nossos competidores que mostramos o potencial de Aracaju no esporte. Quando vereadora, eu subia à tribuna e dizia que não aceitava ver atletas nos semáforos pedindo ajuda para representar o município ou o estado em competições. Isso sempre me indignou. Vamos fazer a nossa parte para que os atletas se sintam estimulados, inspirados e motivados a levar o nome de Aracaju e de Sergipe para todos os lugares”, destacou.

O secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, destacou que o encontro com os atletas é uma forma de a Prefeitura de Aracaju apresentar as ações que vêm sendo desenvolvidas para fortalecer o esporte na capital. “Tivemos um dia espetacular, em que a prefeita Emília Corrêa reafirma que o esporte é um direito do cidadão de Aracaju. O esporte faz bem à vida, à saúde e às relações sociais”, afirmou o gestor, ressaltando a nova fase que a Secretaria está vivendo. “Historicamente, tivemos muitos erros, mas, com diálogo e respeito aos atletas, estamos construindo um calendário, realizando ações e, com isso, vamos avançar. Queremos uma cidade mais feliz, com o esporte presente no dia a dia das pessoas”, completou.

Durante o encontro, o secretário também falou sobre a retomada da Bolsa Atleta de Aracaju. “Vamos iniciar as tratativas com federações, associações, atletas e familiares, para estudar o novo formato do programa. Assim que a lei for renovada pela Câmara Municipal, vamos lançar um edital que contemple de fato os atletas da cidade”, explicou.

Da base ao alto rendimento

A atleta de MMA Eduarda Moura celebrou o apoio recebido da atual gestão. “Antes de me mudar para Salvador, eu não tinha nenhum apoio. Passei 13 anos em Aracaju lutando Jiu-Jitsu e já migrando para o MMA, sem nenhum suporte. Agora que voltei, há menos de seis meses, a Sejesp me acolheu, abraçou também minha esposa, que é lutadora, e tem nos dado total apoio. A gente vê que o esporte, de fato, está sendo valorizado”, disse ela, que vai competir no UFC, no próximo dia 12 de julho, em Nashville, Tennessee (EUA).

Outra atleta que reconheceu o incentivo foi Yasmim Vieira Farias, de 16 anos, que compete no atletismo. Ela treina no Estação Cidadania, no bairro Bugio, e conquistou a medalha de prata no Campeonato Norte e Nordeste de Atletismo Sub-18. “Foi muito importante pra mim. A gente vinha treinando bastante e teve o apoio da Prefeitura, que oferece o local, os professores e todo o acompanhamento. Receber essa medalha é gratificante, por tudo o que a gente passou. É uma motivação para continuar treinando”, disse.

Os professores e técnicos também reconheceram a importância do apoio institucional. O professor Williames Chacal, presidente da Federação Sergipana de Kickbox Olímpico, ressaltou o incentivo. “A gestão está de parabéns por enxergar a real necessidade dos atletas. A retomada da Bolsa Atleta e a proposta de uma gestão voltada exclusivamente ao esporte, sem distinção de modalidades, são avanços importantes. Muitos atletas estão no alto rendimento, mas não têm o suporte necessário para competir. Com essa nova visão da Prefeitura, Aracaju tende a se firmar na rota dos grandes eventos, nacionais e internacionais”, concluiu.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA