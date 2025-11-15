PREFEITA EMÍLIA CORRÊA SE REÚNE COM MOTOTAXISTAS PARA AVANÇAR NA REGULAMENTAÇÃO DA CATEGORIA

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu os representantes dos mototaxistas para discutir a regulamentação da atividade e outras demandas apresentadas pela categoria. A reunião aconteceu no gabinete na manhã desta sexta-feira, 14.

Durante a reunião, a prefeita destacou a importância de manter um canal permanente de conversa com os profissionais e explicou que a regulamentação é fundamental para garantir mais proteção aos trabalhadores e aos usuários do serviço.

“Estamos sempre abertos ao diálogo com todas as categorias, como temos demonstrado ao longo da nossa gestão. A regulamentação é uma questão de segurança para uma profissão tão importante para a nossa cidade. Eles precisam estar protegidos, e vamos encaminhar isso da melhor forma possível”, afirmou Emília.

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe, também participou do encontro e detalhou os principais pontos que estão sendo construídos para compor a regulamentação. Segundo ele, o objetivo é desenvolver uma norma equilibrada, que contemple as necessidades dos mototaxistas e, ao mesmo tempo, garanta organização e segurança para o município.

“Estamos trabalhando junto com eles para criar uma regulamentação que favoreça a categoria e atenda às exigências do município. Isso inclui fiscalização, documentação, cursos obrigatórios e outros requisitos essenciais. Vamos normatizar adequadamente o serviço, exigindo habilitação específica, idade máxima do veículo, vistoria e todas as condições necessárias para o transporte de passageiros. Nosso compromisso é oferecer tranquilidade ao trabalhador e segurança ao usuário”, explicou o superintendente.

Para o presidente do Sindicato dos Moto-Taxistas, Moto-Frete e Moto-Entrega de Aracaju (Simetrafe), Guimarães Monteiro, ser ouvido pela gestão municipal é um passo importante para a valorização da categoria e para a construção de um serviço mais seguro.

“Em várias capitais, o mototáxi já é regulamentado. Falta agora Aracaju avançar, e acreditamos que, com a prefeita Emília Corrêa, isso vai acontecer. A regulamentação vai beneficiar tanto os mototaxistas quanto os usuários, especialmente diante das reclamações sobre condutas imprudentes. Estamos conversando com a SMTT para reduzir acidentes e melhorar o serviço. Estamos sendo ouvidos, e tenho certeza de que tudo dará certo”, afirmou.

