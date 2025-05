PREFEITA EMÍLIA CORRÊA SE REÚNE COM REPRESENTANTES DE SINDICATOS DOS TAXISTAS E DOS MOTOTAXISTAS DE ARACAJU

A prefeita Emília Corrêa recebeu em seu gabinete, nesta sexta-feira (23), presidentes e membros do Sindicato dos Taxistas e do Sindicato dos Mototaxistas, Motofretistas e Moto-Entrega de Aracaju, para uma reunião institucional com o objetivo de discutir os problemas que envolvem o trabalho das categorias e pensar em soluções efetivas.

No encontro, os taxistas foram os primeiros a apontarem as demandas dos profissionais. Dentre elas, a necessidade de participação dos motoristas de Aracaju no sistema de lotação da região metropolitana do município e a construção de um terminal para embarque e desembarque de motoristas do interior foram destaque, além da ausência de valorização da categoria nos últimos anos, em detrimento do crescimento de usuários de aplicativos como Uber e 99.

“Em várias gestões a gente vem solicitando para que o táxi bandeira passe a ser lotação. É um dos grandes problemas que o táxi não pode fazer lotação, mas um carro particular pode. Quando ele faz, é multado e tem o risco de perder a concessão dele”, argumentou o presidente do Sindicado dos Taxistas, João Batista da Silva.

A prefeita Emília Corrêa, inicialmente, destacou os avanços no transporte público coletivo de Aracaju, com a renovação da frota, e enfatizou que a população também merece melhorias e regulamentações nos outros meios de transporte existentes. “A gente está avançando os ônibus, mas a gente quer construir todos os transportes como opção para os cidadãos que vivem em Aracaju, sem deixar ninguém de fora. A cidade cresceu e as pessoas têm o direito de escolher como irão se locomover”, disse.

Para dar encaminhamento às sugestões, também participaram da reunião o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), Dilermando Júnior e, ainda, o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), Thyago Silva.

“Quando a prefeita nos passou esse cuidado de melhorar a mobilidade utilizando os taxistas, a gente desenvolveu um projeto: o MobAju. Ele vai integrar essa parceria com os profissionais”, revelou o secretário Thyago Silva, da Seplog. “A ideia é incluir os taxistas em um aplicativo que seja do município, trazendo essa valorização e uma tabela de preço menor. Estamos avançando na modelagem e chamaremos a categoria em um segundo momento para ajustar”, completou.

Para o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, “outra demanda é que os taxistas vão fazer a renovação do veículo e o agente tem que ir presencialmente, fazer a comprovação dele do ponto e resolver outras burocracias”. Dilermando Júnior, secretário da Semde, apontou a tecnologia como solução inovadora. “A gente está tentando trabalhar com um portal onde a gente consiga submeter documentos que já caiam diretamente na rede, para que os taxistas possam fazer suas renovações automáticas, vistorias online e envio de documentações. E o que automaticamente cai nessa caixa, tem um servidor do lado de cá para receber esse documento e dar continuidade aos procedimentos”, explicou.

Na sequência, entre os mototaxistas, o debate girou em torno da regulamentação da categoria. Eles defenderam a criação de cursos em parceria com a Fundat em prol da redução de acidentes, e reivindicaram, ainda, a construção de um espaço oficial para servir como ponto de apoio aos profissionais. Só em Aracaju, já são 5 mil membros associados ao sindicato, que contou com o apoio do vereador Lúcio Flávio, também presente como mediador da reunião.

“Essa parceria com a prefeitura é muito importante”, frisou Emília Corrêa. “Queremos melhorar as vias para diminuir os acidentes. Quando essa regulamentação acontecer, também será um meio de empregar pessoas e gerar renda. Vamos fazer esse planejamento o mais rápido possível. A gente recebe muitas reclamações de motos barulhentas que tem mexido com a saúde mental dos idosos e das pessoas com Transtorno do Espectro Autista”, lembrou.

Ao fim da reunião, a prefeita destacou o interesse em criar um ambiente de convivência, descanso e lanche para os motoboys. A ideia foi apoiada e aplaudida pela categoria. “Estamos muito satisfeitos. Nós sabemos que a prefeita Emília Corrêa veio para solucionar os problemas que existem em Aracaju, essa é nossa luta há mais de 20 anos”, disse o presidente do sindicado dos mototaxistas e motofretes, Guimarães Neto.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA