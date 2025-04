PREFEITA EMÍLIA CORRÊA SE REÚNE COM REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu na manhã desta terça-feira (01), representantes do Sindicato dos Empregados da Administração Indireta do Município de Aracaju (Seame) para discutir pautas de interesse dos servidores das empresas públicas da capital.

Entre as principais demandas apresentadas estão a adesão ao Programa de Demissão Voluntária (PDV) para os trabalhadores da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), além da realização de concursos públicos para ambas as instituições.

Atualmente, a Emsurb conta com 168 servidores, enquanto a Emurb possui 119 funcionários. Durante a reunião, os representantes sindicais destacaram a importância da adesão ao PDV como uma alternativa para a reestruturação das empresas e a viabilidade de novos concursos públicos, garantindo a renovação dos quadros e a continuidade dos serviços prestados à população. Também foi apresentada a solicitação de um concurso emergencial para a contratação de vigias na Emurb, considerando a necessidade de ampliação desse quadro funcional.

A prefeita Emília Corrêa reforçou o compromisso da administração municipal com a valorização dos servidores e destacou a importância do diálogo para a construção de soluções conjuntas. “A gestão municipal está sempre aberta ao diálogo com todas as categorias. Recebemos os representantes dos servidores da administração indireta, ouvimos suas demandas e já encaminhamos os próximos passos para análise. Determinamos a realização de uma reunião com todos os atores envolvidos, incluindo o jurídico da Emurb, o jurídico da Prefeitura e os representantes do sindicato, para avaliar a viabilidade das solicitações apresentadas. Além disso, vamos criar uma comissão para estudar a implantação do plano de carreira, garantindo que essa questão seja analisada com responsabilidade e transparência”.

O presidente da Emurb, Sérgio Guimarães, também ressaltou a relevância da reunião e o compromisso da gestão em atender às demandas dos servidores da empresa. “Estamos dando atenção a uma categoria que, historicamente, não tinha espaço para esse diálogo e que nunca foi recebida em gestões anteriores. Hoje, esses servidores estão tendo um tratamento diferenciado, com respeito e reconhecimento. Eles já saem daqui com encaminhamentos definidos, e a gestão municipal seguirá acompanhando cada etapa para garantir que as soluções sejam construídas de forma responsável e eficaz”.

A presidente do sindicato, Noêmia Leite, avaliou positivamente o encontro e destacou a importância da retomada do diálogo com a gestão municipal. “Há oito anos não tínhamos uma negociação direta entre a administração e o sindicato. Foi muito gratificante poder apresentar as questões de cada categoria diretamente à prefeita e sua equipe. Esse diálogo é essencial para que possamos avançar na busca por melhores condições para os trabalhadores.

Como encaminhamento da reunião, ficou definida a realização de um novo encontro com a participação da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), do setor jurídico das duas empresas, dos presidentes da Emsurb e da Emurb, além dos representantes sindicais. A Prefeitura de Aracaju seguirá acompanhando as demandas apresentadas, analisando as possibilidades de implementação e reforçando o compromisso com a transparência e a valorização dos servidores municipais

Foto Ronald Almeida / SECOM PMA